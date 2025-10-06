Geteilte Tastaturen sind nicht gerade eine neue Sache. Ich habe meine erste vor etwa 20+ Jahren ausprobiert, aber Asus Rog Falcata geht noch einen Schritt weiter, da es sich buchstäblich um eine Tastatur handelt, die in zwei Hälften geteilt werden kann und nicht wie üblich nur in der Mitte abgewinkelt ist. Daraus ergeben sich neue Optionen, aber auch neue Probleme...

Das erste, was auffällt, ist eigentlich nicht die Tastatur, sondern die Handballenauflage. Es wird mit einer Metallplatte befestigt, die links und rechts separat unter die Tastatur geht, und dann montiert man die Handballenauflage darauf, wobei man die Metallplatte an der Tastatur festschrauben und wieder abschrauben muss. Wie wäre es mit einem starken Magneten? Es scheint, als hätten sie ein Problem übertrieben und damit ein ganz neues geschaffen. Ich sollte keine Anleitung benötigen, um eine Handballenauflage an meiner Tastatur anzubringen, insbesondere weil, wenn man sie abnimmt, die Metallplatten, mit denen sie befestigt ist, weiterhin sichtbar sind und auf dem Schreibtisch im Weg liegen. Das ist aber nicht das Hauptproblem. Es ist die Tatsache, dass die Handballenauflage die Hände nicht richtig ausrichtet. Das geteilte Design ermöglicht zwar eine ergonomisch optimale Schulterhaltung, dies gilt jedoch nicht für die Hände.

Dann ist da noch die Tastatur selbst. Es ist ein 75 %-Design, das gut gemacht ist, mit hervorragender Verarbeitungsqualität und mit einem Medienrad an der Seite anstelle eines Knopfes in der oberen rechten Ecke. Es gibt sogar vier Schichten der Schalldämpfung, denn das ist endlich zum Industriestandard geworden. Das Rad wird auch für viele Einstellungen verwendet und verfügt sogar über eine Leuchtleiste, die anzeigt, wie laut man die Lautstärke eingestellt hat oder welche Empfindlichkeit man den Tasten zugewiesen hat. Ich stelle jedoch fest, dass das Rad ziemlich klein ist, und wenn man große Finger hat, könnte das ein Problem sein.

Die Tastatur selbst ist, wie Asus sichergestellt hat, mit hochwertigen austauschbaren Magnetschaltern ausgestattet, eigenen ROG HFX V2, die in 0,01-mm-Schritten an die Betätigung angepasst werden können, und ja, sie arbeiten mit Hall Effect Sensoren wie alle modernen High-End-Tastaturen, und sie sind fantastisch.

Webbasierte Treiber werden verwendet, um immer mehr Dinge anzupassen. Asus hat einen eigenen namens Gearlink. Das ist wirklich sehr clever, denn es handelt sich um einen Internet-Link für die Geräte. Allerdings vermisse ich grundlegende Funktionen wie die Möglichkeit der Einrichtung von Makrotasten, aber ich denke, das ist immer noch nur eine Frage der Zeit. Aber um fair zu sein, Asus hat es als Beta markiert, so dass eine Verbesserung zu erwarten ist.

Zu diesem Preis ist es kabellos (der Akku hält je nach RGB-Stufe etwa 200 Stunden), und ja, man kann Bluetooth wie ein Normalsterblicher nutzen, aber wenn man die von Asus so bezeichnete SpeedNova 8K-Abfragerate haben möchte, gibt es eine Einschränkung. Die beiden Hälften der Tastatur - es handelt sich um physisch getrennte Einheiten mit jeweils einer halben Leertaste - werden per USB miteinander verbunden. Nein, kein Tippfehler. Diese 350+ Euro teure Tastatur, die 8K-Funksignale an den Computer senden kann, verfügt über ein Verbindungssystem mit einem USB-Kabel. Und kein extrem kurzes, denn man muss es beliebig positionieren können, was es zu einem Schandfleck auf dem Schreibtisch macht. Wenn es über 8K-WLAN mit meinem PC kommunizieren kann, warum nicht auch die andere Hälfte der Tastatur? Das ergibt für mich keinen Sinn. Oh, und obwohl es sich um einen USB-Formfaktor handelt, sieht es für mich intern sehr proprietär aus, was von Asus unterstützt wird, das offen sagt, dass andere USB-Kabel nicht funktionieren. Tolle Arbeit, ihr habt gerade die ganze Idee von USB-Kabeln überflüssig gemacht...

Ich sage nicht, dass es teuer ist, aber der Preis unterscheidet sich je nach Händler um 200 Euro. Das billigste, was ich finden konnte, lag bei 360 Euro, was es in die "High-End"-Klasse einordnet, und somit sollten auch die Erwartungen an die Tastatur so hoch sein.

Nichtsdestotrotz liefert Asus und die Tastatur fühlt sich hochwertig an, und die Tasten sind sowohl zum Spielen als auch zum Tippen fantastisch, und die Möglichkeit, jede einzelne anzupassen, hilft sicherlich auch. Aber ich bin nicht damit einverstanden, dass der Rapid Trigger einen physischen Schalter hat, insbesondere wenn er auf der oberen Rückseite der Tastatur platziert wird. Es scheint ein seltsamer nachträglicher Einfall zu sein. Stattdessen hätte ich mir gewünscht, dass alle Tasten die Rapid Trigger -Funktionalität standardmäßig aktiviert haben, anstatt nur WASD. Für diejenigen, die Zweifel haben, ist Rapid Trigger ein gebräuchlicher Ausdruck zur Beschreibung von Schaltern, die in der Sekunde, in der sie nicht mehr gedrückt werden, wieder aktiviert werden können und begonnen haben, zu ihrem Rückstellpunkt zurückzukehren, was bedeutet, dass man Gegentasten drücken kann, bevor die erste Taste überhaupt zurückgesetzt wurde, indem man den sogenannten "Speed Tap Mode" verwendet. Man kann sogar ändern, welche Tasten priorisiert werden sollen, wenn zwei Tasten fast gleichzeitig gedrückt werden, was bedeutet, dass die Tastatur das Signal verwendet, das beim Drücken einer zweiten Taste gesendet wird, obwohl die erste Taste nicht vollständig zurückgesetzt wurde.

An den 75 %-Formfaktor gewöhne ich mich langsam und habe den viel kleineren Platzbedarf auf meinem Schreibtisch akzeptiert und mag ihn tatsächlich. Obwohl ich die Möglichkeit mag, beide Teile anzuwinkeln und auseinander zu platzieren, macht es die Länge des USB-Kabels schwierig, bei einigen Spielen die rechte Hälfte einfach wegzuwerfen und nur die linke zu verwenden, was ein schönes Feature gewesen wäre. Und wenn man sie mit etwas Abstand zueinander verwendet, fühlt es sich an, als wäre der innere Teil noch nicht fertig, aber es bietet einige ergonomische Optionen, die keine andere High-End-Gaming-Tastatur bewältigen kann, und da es sich um Asus handelt, kann die Unterseite kleine Füße anstelle von Ständern für zusätzliche Anpassungen bieten.

Dennoch wirken die HFX V2 -Schalter völlig übertrieben, sie haben einen komplett umwandten Schaft, große Magnete für die Hall Effect -Halterung und ein ziemlich großes unteres Gehäuse. Es gibt eine Kompatibilität zu anderen Tastenkappen, aber die Standards, die von Asus vormontiert werden, sind für mich mehr als gut genug. Die Schalter sind bissig, das Gefühl sehr taktil und das Zurücksetzen sofort.

Eine kabellose geteilte Tastatur für Hardcore-Gaming ist eine großartige Idee, aber auch in diesem Fall gibt es viele Dinge, die man hätte besser machen können, besonders zu diesem Preis. Aber die Möglichkeit, die Tastatur ganz nach Belieben zu positionieren, das ist kaum zu übertreffen und ein sehr willkommenes Feature.