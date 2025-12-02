Asus ROG Azoth 96 HE

275 Pfund sind definitiv ein absurder Preis für eine Tastatur. Darüber können wir uns leicht einigen, und es wird in dieser Rezension als ziemlich konsistente Kritikpunkt auftreten. Aber gleichzeitig leben wir in einer Realität, in der diese existieren, unbestreitbar. Dasselbe gilt für Headsets im Wert von 450 Pfund oder sogar für Gaming-Mäuse zu fast dem gleichen Preis wie die heutige Tastatur. Auch wenn es das Urteil beeinflusst, finde ich es viel interessanter herauszufinden, was man tatsächlich von Asus bekommt, wenn man für die große Goldmedaille ausgibt und den brandneuen ROG Azoth 96 HE einschaltet.

Diese 96%-Layout-Tastatur (das heißt, du bekommst Vollgröße, aber in so kompakter Form wie möglich) fühlt sich an, als wäre sie aus massivem Metall – und zum Teil ist sie das auch. Unter den PBT-geformten Kondensatoren finden wir Asus' eigene ROG HFX V2 Magnetschalter, die von 0,1 bis 3,5 Millimetern eingestellt werden können und ihren eigenen ROG Hall Sensor aktivieren. Es gibt außerdem Bluetooth-, kabelgebundene und 8K-Poling-Rate-Wireless-"SpeedNova"-Konnektivität, und vier separate sogenannte "PORON"-Schichten sorgen für Stoßdämpfung, die den Widerstand und das Rauschen der Tasten reduziert.

Es klingt wie eine Pressemitteilung, und in gewisser Weise ist es das auch. Das sind die Punkte, die Asus selbst vorbringt, um zu beweisen, dass die Tastatur ihr Geld wert ist. Aber ist es das? Zunächst einmal kann ich glücklicherweise die Verarbeitungsqualität bestätigen. Alles – vom individuellen "Gefühl" der Tasten über den Rauschpegel, die Reaktionsfähigkeit bis hin zur Gesamtanpassung und Verarbeitung der Tastatur – ist einfach erhaben. Obwohl ich immer das Gefühl habe, dass Keychron viel mehr Funktionalität und Stil bietet, als man bezahlt, gibt es einen Sprung von dort bis hier, und zum Glück auch für Asus, das im Großen und Ganzen mindestens das Doppelte von Keychron berechnet. Die dazugehörige Handgelenkauflage ist magnetisch und weich, die RGB-Effekte sind pro Taste und relativ dezent, und der Akku sollte bei sparsamem Einsatz der genannten RGB-Effekte 120–150 Stunden halten.

Im echten täglichen Gebrauch, egal ob ich mich hektisch in Anno 117: Pax Romana stürze oder den ganzen Tag auf Gamereactor kritzele – ist die Asus ROG Azoth 96 HE eine der bequemsten, reaktionsschnellsten und am besten gestalteten Tastaturen, die ich seit langem benutzt habe. Ob sie unendlich besser ist als die Gaming-Tastaturen, die man zum halben Preis findet, ist extrem schwer einzuschätzen, aber besser? Ja, das ist es wirklich.

Werbung:

Ich war auch angenehm überrascht von dem kleinen 1,47"-OLED-Display in der oberen rechten Ecke und dem dazugehörigen kleinen Schalter, der als Ersatz für ein Lautstärkerad dient. Letzteres hätte ich natürlich bevorzugt, und es bleibt einer der wenigen wirklichen Kompromisse der Tastatur, aber die Möglichkeit, den Aktivierungspunkt der Tasten elektronisch zu ändern, durch RGB-Effekte zu scrollen oder sogar den Computer darüber zu steuern, ist ziemlich cool und funktional.

Außerdem orientiert sich die Azoth -Serie weiterhin an das Enthusiastensegment und lässt sich recht einfach hot-swappen, also ohne löten zu müssen. Es ist eine clevere, benutzerfreundliche Lösung, denen zu bieten, die Tastatur selbst anpassen zu können, und ich kann das nur begrüßen, auch wenn es nicht sofort für mich ist.

Die einzige konkrete Beschwerde, abgesehen vom Fehlen eines guten Lautstärkerads, ist, dass Asus, wie so viele andere Spielehersteller, sein physisches Designprofil überdenken und Produkte entwickeln sollte, die Erwachsene ansprechen, die nicht unbedingt Hardware wollen, die "ICH LIEBE GAMING" SCHREIEN. Ich sage nicht, dass wir unser Hobby verstecken sollen – ich sage, dass diejenigen, die sich 300 Pfund für eine Tastatur leisten können und es schätzen, hot-swappen zu können, wahrscheinlich nicht einmal 13 Jahre alt sind, und daher könnte dieses mattschwarze Profil leicht durch etwas Anonymes, Industrielleres oder sogar Apple -ähnlicheres ersetzt werden, ohne kritische Funktionalität oder Identität zu verlieren. Aber vielleicht bin ich mit dieser Kritik allein.

Werbung:

Unabhängig davon bekommst du eine großartige Tastatur, die alles und noch mehr kann. Meiner Meinung nach ist es immer noch zu teuer. Aber ich kann gut nachvollziehen, warum Asus einen eigenen Anbieter will, an dem sie die Grenzen ein wenig verschieben können, und die 96 HE ist das befriedigendste Tastaturerlebnis, das ich dieses Jahr hatte.