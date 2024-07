Asus ROG Ally X

Im Laufe der Jahre bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass Windows 11 einfach keine gute Softwareplattform ist, von der aus ein leistungsfähiges, effizientes und nahtloses Spielerlebnis genossen werden kann, insbesondere in einer Handheld-Umgebung. Ja, Windows 11 bleibt eine OS-Option, von der aus praktisch alle PC-Gaming-Enthusiasten Spiele über Steam, GOG und andere Ökosysteme starten, aber das Versprechen des konsolenähnlichen Handheld-PC-Spielerlebnisses ist etwas, das so ziemlich nur Windows erfüllen kann.

Mit der Zeit wird Microsoft es vielleicht auf die Beine bekommen, eine Version von Windows oder eine Art Xbox-zentrierte Plattform zu veröffentlichen, aber im Moment muss ich zugeben, dass ich persönlich SteamOS über ein Steam Deck für die schlankere und benutzerfreundlichere Art halte, PC-Spiele über einen Handheld zu spielen.

Aber nehmen wir an, Sie wären da draußen und hätten bereits entschieden, dass die natürlichen Einschränkungen von SteamOS nichts für Sie sind. Vielleicht lieben Sie die Tatsache, dass unter Ihrem Gaming-Overlay ein vollwertiges Desktop-Betriebssystem läuft, vielleicht möchten Sie die Titel spielen, die AntiCheat auf SteamOS blockiert oder denen noch optimierte Linux-Ports fehlen, oder vielleicht befindet sich ein großer Teil Ihrer Spielesammlung nur in anderen Storefronts als Steam. In jedem Fall gibt es einen Markt für Windows -basierte Handhelds, und es ist schwer, etwas anderes als ein ROG Ally X von Asus zu empfehlen.

Das ROG Ally war für viele in dieser speziellen Ecke des Marktes bereits eine Art Defacto-Wahl, und das zu Recht, und das Ally X geht praktisch auf alle Beschwerden ein, aber ohne Schlüsselkomponenten zu bewegen, da diese aktualisierte Variante einfach keine neue, verbesserte AMD-SoC-Plattform hat, auf die man umsteigen kann - noch nicht. Ein Ally 2 wird höchstwahrscheinlich AMDs kommendes Strix Point Mobile APUs verwenden, aber das wissen wir noch nicht genau.

Was wir bekommen, ist jedoch ziemlich bedeutend, wenn auch nur als Auffrischung der mittleren Generation. In erster Linie gibt es eine Verdopplung der Akkugröße von 40 auf 80Whr, was eine... Nun, eine Verdoppelung der aktuellen Akkulaufzeit, egal ob unter Vollgas oder im Silent-Modus. Und wenn wir schon bei diesen speziellen Profilen sind: Asus hat das Leistungsbudget des Ally X um einige Watt erhöht. Es sind nur 2-3 in jedem Profil, aber kombiniert mit schnellerem und mehr RAM, insbesondere 24 GB DDR5 bei 7500 MT/s (danke Linus Sebastian, der mir endlich beigebracht hat, dass dies ein besserer Parameter ist, an dem man messen kann). Kombiniert mit der Tatsache, dass man nun eine etwas bessere 1TB SSD in Form einer PCIe 4.0 NVME m.2 bekommt. 2280 und der bereits erwähnten Akkuerhöhung ist es ein solides Upgrade. Das Gerät verwendet auch das gleiche Display wie zuvor, ein 7-Zoll-IPS-Display mit 1080p/120 Hz. Es ist eine Schande, dass Asus keinen Weg gefunden hat, den Rahmen um ihn herum zu verkleinern, denn hier geht viel Platz verloren, aber der Bildschirm war bisher kein Hauptanliegen und funktioniert immer noch einwandfrei.

Es gibt derzeit viele Kontroversen um Asus im Besonderen und ihren schlechten Kundensupport, um es gelinde auszudrücken, und so wie es aussieht, haben sie versprochen, ihren gesamten Ansatz auf den Kopf zu stellen. Trotzdem sollte man besonders darauf achten, wenn man etwas bei Asus kauft, aber trotzdem ärgert es mich viel mehr, dass man keine Tasche bekommt. Es reicht einfach nicht aus. Es ist jedoch schön zu sehen, dass Asus das proprietäre Format XG Mobile aufgibt und stattdessen auf reguläres USB 4 umsteigt, was bedeutet, dass Sie jede externe Grafikkarte anschließen können.

Es hört sich nach einer Kleinigkeit an, aber insgesamt ist das X-Modell ein ziemlich bedeutendes Upgrade, das in vielen Situationen Sinn macht, vor allem aufgrund des viel, viel größeren Akkus. Es gibt ein paar Spiele, in denen wir in ausgewählten Titeln über alle Leistungsprofile hinweg etwas mehr Frames und eine leicht verbesserte Ergonomie (sowie die Möglichkeit, Analogsticks durch Hall Effect -Varianten zu ersetzen) verfolgt haben, und das ist noch nicht nichts. Natürlich hängt es davon ab, wie hungrig Ihre Spiele nach mehr RAM sind. Cyberpunk 2077 ist ein ziemlich auffälliges Beispiel, das sowohl Lenovo Legion Go als auch das vorherige Ally recht deutlich schlägt, und Shadow of the Tomb Raider und Hitman 3 scheinen auch mit dem zusätzlichen RAM mit Zuwächsen zwischen 15 und 20% zufrieden zu sein. Forza Horizon 5 ist jedoch ziemlich gleich.

Aber damit müssen wir zu Windows zurückkehren. Leider. Und ich weiß auch, dass sich nicht jeder wirklich an der Offenheit und Anpassbarkeit der Plattform stört. Wenn du das bist, dann ist Ally X ziemlich perfekt, aber für mich wird immer klarer, dass Windows einfach nicht mit einer Erfahrung kompatibel ist, auf die nur über einen Controller zugegriffen werden kann. Allein die Einrichtung dauerte diesmal mehrere Stunden, zum Teil, weil Windows völlig unfähig ist zu erkennen, dass es sich nicht um einen herkömmlichen Computer handelt und mich im April fragt, ob ich von einem Cloud-basierten Backup eines Arbeitscomputers booten möchte. Die Touch-basierte Steuerung wird immer wieder ins Spiel kommen müssen, und während Armory Crate SE ein feines Software-Overlay ist, steht sich Windows ständig selbst im Weg.

SteamOS ist diesem Betriebssystem in jeder Hinsicht überlegen, aber es ist auch eingeschränkter, und außerdem ist es wirklich, wirklich nicht die Schuld von Asus, dass Windows als Plattform nicht gut funktioniert. Mit Armory Crate SE hat Asus definitiv sein Bestes gegeben.

Darüber hinaus ist es jedoch erwähnenswert, dass das Ally X als Auffrischung nur ein weiterer Beweis dafür ist, dass Asus das bessere Windows -basierte Handheld-Angebot hat und durch einfache Optimierung, Rationalisierung und strategisch platzierte Komponenten das vielseitigste Handheld-Angebot bietet, das möglich ist. Hier gibt es keine Einschränkungen und viel Raum für weitere Anpassungen. Ob Sie Asus vertrauen, wenn Ihrem Ally X etwas passiert, ist eine ganz andere Geschichte, und die Hoffnung ist, dass sie wirklich beabsichtigen, ihren Kundensupport und Service in absehbarer Zeit zu verändern, wie sie behaupten.