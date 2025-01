Asus ProArt PZ13

HQ

Eines der Hauptprobleme für Kreative scheint eine echte Alternative zu sein, die nicht 2.000 bis 3.000 Pfund kostet, aber immer noch alles bietet, was man von einem modernen Laptop erwartet, eine lange Akkulaufzeit und ein solides Display mit hoher Farbgenauigkeit hat.

Die Lösung für Asus ist ihr ProArt PZ13. Es ist "militärisch getestet" und hat die Schutzart IP52. Eine etwas komische Formulierung, denn in den Fußnoten geben sie direkt zu, dass die Erfüllung der Norm MIL-STD-810H keineswegs gleichzusetzen ist mit der Eignung für den militärischen Einsatz, die vielleicht überraschenderweise etwas höhere Anforderungen an die Robustheit und die Bedienbarkeit mit nassen, schlamm- oder schlammbedeckten Fingern stellt. "Ich schwöre, es ist Militär, Terkel." Er kann zwar bis zu 30 Grad unter Null fahren, aber wegen des extrem unregelmäßigen Winterwetters konnte ich diese Behauptung nicht überprüfen.

Es verfügt über einen OLED-Touchscreen und wird von der Snapdragon X Plus -Plattform angetrieben, die am besten für die Verwendung einer NPU bekannt ist, und es gibt auch 45 TOPS für diejenigen, die viel KI in ihrer Arbeit verwenden. Nun, wir sind keine Experten hier in der Redaktion - aber es scheint ein allgemeiner Standard zu sein, dass eine 40 TOPS NPU ein absolutes Minimum ist, um selbst die einfachste KI für den professionellen Einsatz zu nutzen, und dass Grafikkarten, die dies unterstützen, oft mehr als das 25-fache dieser Zahl sind. Im Vergleich dazu hat der M4-Chip von Apple läppische 38 TOPS - es ist also keineswegs eine schwache Plattform. Microsoft CoPilot ist auch enthalten, und nein, wir werden hier niemals den seltsamen und langen vollständigen Namen dafür verwenden. Auf der anderen Seite macht es beim Drücken viel Lärm; Wir messen 44 dB.

Werbung:

Es ist großartig, dass Helligkeit und Farben automatisch an die Umgebung angepasst werden können. Aber so ein smartes Feature ist ein bisschen sinnlos, wenn nur 60Hz unterstützt werden.

Auf der anderen Seite gibt es ein Asus Pen, die neueste Version 2.0, und sowohl SD- als auch Micro-SD-Ports. Es sind 16 GB LPDDR5X Arbeitsspeicher und 1 TB Speicher enthalten.

Das Ganze ist als 13" Tablet mit Ständer gefertigt. Wir sprechen hier von einem Seitenverhältnis von 16:10 und 3K, aber obwohl es eine Reaktionszeit von 0,2 ms gibt, beträgt die Bildwiederholfrequenz nur 60 Hz. Es ist ein bisschen seltsam, wenn fast alle anderen OLED-Displays von Asus 120 Hz haben, man aber immer noch 100 % DCI-P3 erhält.

Werbung:

Ausnahmsweise ist der Preis einfach; Es gibt nur ein Modell und es kostet 1.199 £. Es ist ein wenig teuer, und es besteht kein Zweifel, dass es für den geschäftlichen Gebrauch gedacht ist. Der Klang ist für Anrufe in Ordnung, aber alles darüber hinaus ist ziemlich schlecht.

Eine nette Geste ist die Webcam - sie ist nur 1080p, aber sie ist eigentlich gut, obwohl sie nur 5 MP hat, und es gibt eine weitere auf der Vorderseite mit 13 MP. Mit der Tastatur habe ich mich allerdings nie ganz anfreunden können, mit kurzem Hub und Pfeiltasten, die für Mäuse gemacht sind.

Der Akku von nur 70 Whr hat mich etwas erschreckt, aber er hat locker 18+ Stunden durchgehalten - obwohl man unter starker Last wahrscheinlich Schwierigkeiten haben wird, über drei Stunden zu kommen. Zumindest haben wir das getan. Das Äußere ist solide, und es ist eindeutig für die Bearbeitung und Arbeit unterwegs gemacht. Daher fällt es mir schwer zu glauben, dass sie nicht einen leistungsstärkeren Akku und ein 5G-Modem eingebaut haben. Ein nahezu farblich korrektes Display und reichlich Anschlussmöglichkeiten machen dies jedoch wieder wett. Und es gibt eine leistungsstärkere Version der CPU, die sinnvoller gewesen wäre.