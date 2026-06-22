Aston Martin plant Berichten zufolge eine Revolution für den Großen Preis von Ungarn: AMR26B, fast ein neues Auto

HQ

Aston Martin war die große Enttäuschung dieser Formel-1-Saison: Nach neun Rennen haben sie nur einen Punkt erreicht, von Fernando Alonso in Monaco: Das von Adrian Newey entworfene und von Honda angetriebene Auto hat manchmal Schwierigkeiten, die Rennen zu beenden, geschweige denn um Punkte zu kämpfen (anfangs galt es als gefährlich wegen der Vibrationen).

Laut Motorsport Italia (über Soy Motor) arbeitet das britische Rennteam nun daran, eine Revolution einzuführen: kein Upgrade-Paket, sondern ein fast komplett neu gestaltetes Auto, sowohl am Motor als auch an der Chassis, das den Namen AMR26B oder AMR26 Evo tragen soll.

Newey steht hinter dem Redesign, das nur die Vorderradaufhängung des aktuellen Autos beibehalten und eine "mutigere" Hinterradaufhängungslösung bieten würde. Der britische Ingenieur hat mit dem Aerodynamiker Enrico Cardile zusammengearbeitet und hätte eher auf den Aerodynamiker Gioacchino Vino und den Chefdesigner Duncan Elliott gesetzt, die beide von Mercedes eingestellt wurden.

Unterdessen würde Honda den Motor dank ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) neu konstruieren, einer Regel, die es den schlechtesten F1-Teams erlaubt, je nachdem, wie groß ihr Rückstand gegenüber den anderen Fahrzeugen im Feld ist, größere Verbesserungen vorzunehmen: Hondas Motoren liegen fast zehn Prozent hinter den F1-Führenden.

Und wann würde dieses neue Aston Martin fertig sein? Motorsport Italien teilte mit, dass geplant wird, ihn für den Großen Preis von Ungarn am 26. Juli (in vier Rennen) kurz vor der Sommerpause bereitzustellen. Das Ziel, so Reporter Franco Nugne, ist es, wieder um Punkte zu kämpfen, wenn es eingeführt wird.

Glauben Sie, dass Aston Martin in der Mitte dieser Formel-1-Saison eine Chance hat, sich zu verbessern? Die Kontinuität von Fernando Alonso könnte vom Erfolg dieses riesigen Upgrade-Pakets abhängen...