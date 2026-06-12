Fernando Alonso warnt, dass dies sein letztes Formel-1-Rennen in Barcelona sein könnte

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Der Große Preis von Barcelona-Katalonien findet an diesem Wochenende statt, und der Lokalmatador Fernando Alonso (der das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nur zweimal gewann, 2006 und 2013), hat erklärt, dass diese Ausgabe wahrscheinlich sein letztes Rennen auf der Strecke sein wird. "Ich betrachte, dass jedes Rennen, zu dem ich dieses Jahr gehe, möglicherweise mein letztes Mal sein könnte. Hier in Barcelona gibt es noch ein wenig mehr von dieser Chance, da sie nächstes Jahr nicht mehr stattfinden wird.·

Der 44-jährige Fahrer hat mit Aston Martin keine guten Ergebnisse erzielt, mit einem unverkäuflichen Auto, das ihm bisher in dieser Saison nur einen Punkt ermöglicht hat, von einem zehnten Platz in Monaco am vergangenen Wochenende und beendete nur zwei Rennen der Saison 2026 (Miami, 15. Platz; Japan, 18.).

In Alonsos Worten gibt es einen kleinen Haken, denn in der nächsten Saison wird es kein Rennen in Barcelona geben: Es wird zwischen dem belgischen Circuit de Spa-Francorchamps abwechseln, und Barcelona wird 2028, 2030 und 2032 Rennen haben. Barcelona ist technisch gesehen nicht mehr der Große Preis von Spanien, da dieser Titel nun das Rennen in Madrid definiert, das im September und in den nächsten neun Jahren stattfinden wird.

"Barcelona findet nächstes Jahr offensichtlich nicht statt, also wenn ich nicht weiß, was ich nächstes Jahr machen werde, ist es fast unmöglich zu sagen, was ich in zwei Jahren machen werde. Hier in Barcelona gibt es ein bisschen mehr von dieser Chance, da sie nächstes Jahr nicht stattfinden wird."

"Es war schon immer eine Feier, wenn wir nach Barcelona kommen. Ich glaube, das ist mein 23. Grand Prix hier und alle waren magisch. Letzteres muss auch magisch sein", obwohl Alonso sagte, er werde nicht wettbewerbsfähig sein.