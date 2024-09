Ubisoft sagt die Tokyo Game Show sehr kurzfristig ab

HQ

Diese Woche ist es Tokyo Game Show, und zusätzlich zur Show sind jede Menge Streams mit neuen Spielen geplant. Eines der Unternehmen, das eigentlich Neuerscheinungen vorstellen sollte, ist Ubisoft, aber aus unerfindlichen Gründen haben sie nun bekannt gegeben, dass sie den Stream kurzfristig absagen und sich dabei auf "verschiedene Umstände" berufen haben.

Wir wissen nicht, was der Grund ist, aber es gibt viele Spekulationen in den sozialen Medien, dass die frostige japanische Rezeption von Assassin's Creed Shadows - der alles von kultureller Aneignung bis hin zu Rassismus gegenüber den Japanern vorgeworfen wird - zumindest ein Teil der Erklärung ist. Ob da tatsächlich etwas dran ist, wissen wir nicht, aber man beachte die wirklich harschen Kommentare als Reaktion auf den Post von Ubisoft.

Apropos Tokyo Game Show und Streams, Sony hat einen großen PlayStation-Stream später am Tag, bei dem uns über 30 Minuten Videospiele versprochen wurden, und wir können hoffentlich einige große Überraschungen erwarten. Am Donnerstag wird Microsoft auch eine Veranstaltung haben, die sich hauptsächlich an Japan richtet und rund 40 Minuten dauern wird (in Anlehnung an Microsoft-Veranstaltungen auf der Tokyo Game Show in den letzten Jahren).

Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass Ubisoft sein Tokyo Game Show Event so kurzfristig abgesagt hat?