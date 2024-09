Ubisoft sagt alle Assassin's Creed Shadows Previews für nächste Woche ab

HQ

Gestern haben wir leider erfahren, dass Ubisoft in letzter Minute beschlossen hat, ihre Präsentation auf der Tokyo Game Show abzusagen, bei der wir einen genaueren Blick auf Assassin's Creed Shadows geworfen hätten. Ein unerwarteter und seltsamer Schritt in so kurzer Zeit, der nicht erklärt wurde.

Es gab viele Spekulationen darüber, was dazu geführt hat, aber am Dienstagabend wurde es noch seltsamer. Insider Gaming berichtet, dass nun auch die Pressevorschauen, die nächste Woche veröffentlicht werden sollten, abgesagt wurden.

Dies führt uns zu der Annahme, dass etwas Größeres im Gange ist, und vielleicht wird Assassin's Creed Shadows einfach nicht wie geplant veröffentlicht, sondern verzögert. Bisher hat Ubisoft noch nichts gesagt, aber bei all den Spekulationen werden sie irgendwann eine Ankündigung darüber machen müssen, was mit dem Spiel passiert.

Warum geht Ubisoft deiner Meinung nach mit Assassin's Creed Shadows so vor?