Assassin's Creed: Black Flagge neu synchronisiert - Five Wichtige Erkenntnisse aus der Enthüllung

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Nun, es ist endlich passiert. Nach Jahren voller Gerüchte und Leaks hat Ubisoft offiziell Assassin's Creed: Black Flag Resynced der Welt vorgestellt, ein Abenteuer, bei dem die Spieler in das goldene Zeitalter der Piraterie in der Karibik zurückkehren, um die Geschichte von Edward Kenway erneut zu erleben. Da die Ankündigung nun offiziell ist und der Veröffentlichungstermin auf den 9. Juli 2026 festgelegt ist, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, eine Reihe von Black Flag Resynced in Aktion als Teil eines eigenen Entwicklervideos zu sehen, und mit diesem Gedanken hier fünf wichtige Erkenntnisse, die man wissen sollte.

1. Resynced ist immer noch Black Flag, wie du weißt und es liebst...

Resynced gilt als getreues Remake von Black Flag, das von Grund auf mit Ubisofts Anvil Engine neu aufgebaut wurde, derselben leistungsstarken Technologie, die das Herzstück moderner RPG-ähnlicher Assassin's Creed-Titel bildet. Es verfügt über hochauflösende Texturen, verbesserte Beleuchtung, ein neues dynamisches Wettersystem, eine komplette Motion-Capture-Überarbeitung und mehr, aber gleichzeitig ist es auch einfach Assassin's Creed IV: Black Flag, wie du es kennst und liebst.

Die Geschichte wurde nicht verändert, die Zwischensequenzen laufen weiterhin so ab, wie sie es waren, der ursprüngliche Synchronsprecher von Edward Kenway, Matt Ryan, hat seine Texte neu aufgenommen. Dies ist keine Neuinterpretation von Black Flag, sondern ein treues Remake, sodass treue Fans trotz des neuen glänzenden Anstrichs vieles erkennen sollten.

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2.... Aber es gibt einige willkommene Verbesserungen

Aufbauend auf letzterem Punkt: Jeder, der heute das originale Black Flag spielt, wird wahrscheinlich einige veraltete Designentscheidungen bemerken. Dieses Remake versucht, diese zu adressieren. Zum einen wurde Parkour mit neuen Moves und flüssigeren Mechaniken verbessert, der Kampf wird zu einem actionorientierteren System weiterentwickelt, das das moderne Assassin's Creed besser widerspiegelt, und es gibt nahtlosen Zugang zu Städten, Häfen und Orten vom Jackdaw aus. Hinzu kommt die Möglichkeit, überall hinzuhocken, wo man möchte, um die Schleichtechnik zu verbessern, verbesserte Lauschmissionen, die nicht mehr zu sofortiger Desynkronisation führen, und der Fokus darauf, dass jede von Edwards Waffen einen Schlüsselplatz im Kampfsystem einnimmt.

Auch hier ist das Ziel, das Erlebnis zu verbessern und es an moderne Spielstandards und -stile anzupassen, ohne das Herz von Black Flag zu verlieren.

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3. Erwarte nicht, dass Mehrspieler oder DLCs enthalten sind, aber es gibt noch andere neue Inhalte

Ubisoft hat beschlossen, den Mehrspielermodus oder den DLC nicht mit dieser Resynced-Version zu kombinieren, daher sollten Sie nicht erwarten, dass diese Teile des Originalspiels enthalten sind. Mit dieser Entscheidung hat es jedoch auch beschlossen, Ressourcen und Zeit in die Bereitstellung von Resynced-exklusiven neuen Inhalten zu investieren.

Wir sprechen nicht über viel, aber es gibt Versprechen für kleine neue Handlungsbögen rund um Blackbeard und Stede Bonnet sowie neue Missionen und Szenen, darunter eine mit Edwards Frau. Es gibt drei neue rekrutierbare Offiziere für die Jackdaw, bekannt als Lucy Baldwin, The Padre und Dead Man Smith, die zusätzliche Waffenoptionen mitbringen, wobei Smith Doppelschuss für Seitenwaffen anbietet. Die Jackdaw wird etwas lebhafter sein, mit einer Katze oder einem Affen, der über das Deck spaziert, während die Crew sowohl neue als auch alte Lieder singt. Und dem Sound nach wird die Hauptgeschichte einen moderneren Assassin's Creed-Ansatz verfolgen, indem sie sich in erster Linie auf Edwards Reise konzentriert und dabei mit Desmond und der Gegenwart verbunden ist, wenn es angebracht ist.

Wenn das alles etwas zu viel klingt, solltest du auf den nächsten Punkt achten.

4. Die ursprüngliche Black Flag bleibt verfügbar

Ja, das ist eine einfache und schnelle Frage: Assassin's Creed IV: Black Flag, das Originalspiel von 2013, wird nicht verschwinden. Ubisoft hat versprochen, dass der Originaltitel für diejenigen zugänglich bleibt, die das Spiel lieber so spielen möchten, wie es ursprünglich gedacht war. Im Grunde wird Resync Black Flag nicht ersetzen, sondern es berücksichtigen.

5. Sogar Sammler können am Spaß teilnehmen

Schließlich versprach Ubisoft, dass der Start von Resynced durch die Einführung einer Collector's Edition für das Spiel unterstützt wird, wobei es sich um eine Premium- und Preisversion handelt, die eine recht umfangreiche Figur von Edward Kenway, ein Tagebuch von Kenways Reise, eine Stoffkarte und eine Brosche sowie weitere Leckerei und Schätze enthält. Der Preis für die Edition wurde noch nicht genannt, aber dem Inhalt nach zu urteilen, wird er nicht billig sein.

Dies war nur ein kurzer Vorgeschmack auf das größere Abenteuer, also bleibt dran für umfassendere Erkundungen des Spiels. Nach dem, was wir gesehen haben, ist jedoch unser erster Eindruck, dass Ubisoft Singapore hervorragende Arbeit geleistet hat, dieses Spiel neu zu gestalten, indem es das verwendete, was Black Flag zu einem so besonderen Projekt machte, so viel wie möglich bewahrt und die Bereiche aktualisiert, die es am dringendsten benötigten. Hoffentlich wird es auch eine willkommene Abwechslung zum jüngsten Assassin's Creed-Programm sein, denn durch Resynced, das eindeutig als "kein RPG" bezeichnet wird, sollte es seine ursprüngliche, prägnantere Größe und Laufzeit behalten – etwas, das Origins, Odyssey, Valhalla und Shadows absolut fehlen.

Da der Start für den 9. Juli festgelegt ist, können Sie bald mehr von Assassin's Creed: Black Flag Resynced erfahren.