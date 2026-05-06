Asha Sharma sagt Gaming Copilot für Xbox ab, bevor es überhaupt veröffentlicht wurde

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Die noch relativ neue Xbox-Chefin, Asha Sharma, ist seit etwas mehr als zwei Monaten im Amt und hat die Organisation bereits in großem Maße erschüttert – oft auf eine Weise, die von den Fans gut aufgenommen wurde. Und jetzt ist sie wieder dabei, mit einer Aktion, von der wir glauben, dass nur sehr wenige Einwände haben werden.

Über soziale Medien hat sie angekündigt, dass sie das Xbox-Team umstrukturiert und "Führungskräfte gefördert hat, die beim Aufbau von Xbox mitgewirkt haben, und gleichzeitig neue Stimmen hinzugezogen hat, um uns voranzubringen". Wir wissen nicht, ob dies mit dem Treffen mit Xbox-Schöpfer Seamus Blackley zusammenhängt (über das wir neulich berichtet haben), aber es sieht auf jeden Fall so aus, als würden sich in Zukunft mehr engagierte Xbox-Mitarbeiter anstellen.

Sharma schreibt außerdem, dass "Sie sehen werden, wie wir anfangen werden, Funktionen zu stoppen, die nicht mit unserem Ziel übereinstimmen", und erwähnt ausdrücklich, dass sie "die Entwicklung von Copilot auf der Konsole stoppen wird".

Noch in der ersten Märzhälfte (kurz nachdem Phil Spencer zurückgetreten war) kündigte Microsoft die Gaming Copilot-Funktion an, die als eine Art digitaler Sidekick beim Spielen gedacht war. Die Idee war, dass man KI-Hilfe zum Beispiel in Elden Ring bekommen oder Hilfe beim Finden von etwas in Resident Evil Requiem bekommen kann. Jetzt ist klar, dass das Konzept verworfen wird, bevor es überhaupt in Gang gekommen ist. Wer befürchtete, dass die ehemalige KI-Chefin Asha Sharma die Xbox mit KI überschwemmen würde, scheint völlig daneben liegen zu können.

Wie du vielleicht bemerkst, schreibt sie auch "begin retire", daher klingt es so, als wäre das die erste Xbox-Funktion, die sie streicht, aber nicht unbedingt die letzte.