Gaming Copilot AI wird dieses Jahr auf Xbox-Konsolen erscheinen

Gaming Copilot, der KI-Gaming-Assistent, mit dem Sie Hilfe bei einem aktuellen Spiel bekommen können, wird bald auf den aktuellen Xbox-Konsolen der aktuellen Generation erscheinen. Es ist derzeit auf PC, Mobilgeräten sowie der ROG Xbox Ally X und Ally seit letztem Jahr erhältlich und kommt nun endlich auf den großen Brick selbst.

Das wurde von niemand Geringerem als Sonali Yadav, der Produktmanagerin der Gaming-AI-Partnergruppe von Xbox, bestätigt, die in einem GDC-Vortrag, der von GamesRadar+ aufgenommen wurde, sagte, dass Gaming Copilot ebenfalls auf weitere Dienste expandieren wird. "Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass wir später in diesem Jahr Gaming Copilot auf die aktuellen Konsolen bringen werden und es weiterhin auf mehr Dienste bringen werden, die Spieler nutzen", sagte Yadav.

Auch wenn du die Funktion vielleicht nicht kennst, kann sie angesichts der begrenzten Nutzung der Plattform auch bei Spielen helfen, indem sie dich an bestimmte Details wie Crafting-Rezepte erinnert sowie wichtigere, persönliche Dinge wie Kontodaten und Spielverlauf. Es wird vielleicht nicht von Gamern weltweit übernommen, aber diejenigen, die es genutzt haben, helfen dabei, es zu verbessern, erklärte Yadav.

"Wir haben im vergangenen Jahr viel gelernt und schätzen all das Feedback, das wir von der Gemeinschaft erhalten haben", sagte er.