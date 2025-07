Arsenals Olivia Smith wird zur neuen teuersten Spielerin im Frauenfußball

HQ

Arsenal, amtierender Europameister im Frauenfußball (und damit einer der ersten Vereine, die sich für den Women's Champions Cup 2026 und die Klub-Weltmeisterschaft der Frauen 2028 qualifiziert haben), hat einen neuen Rekord im Frauenfußball aufgestellt: die höchste Summe, die jemals in der Geschichte für eine Fußballerin gezahlt wurde. Bei der Spielerin handelt es sich um Olivia Smith, eine 20-jährige kanadische Fußballspielerin, die letztes Jahr für Liverpool spielte.

Smith begann ihre Profikarriere 2022 bei North Toronto Nitros, aber die Stürmerin zog schnell nach Europa, zunächst zu Sporting Lissabon und dann nach Liverpool. In den nächsten vier Jahren wird sie für Arsenal bezahlen, nachdem die Gunners 1 Million Pfund gezahlt haben, und ist damit die erste Fußballerin, die einen siebenstelligen Betrag erreicht. Das sind 1.156.430 € in EUR, 1,3 Mio. $ in USD.

Der bisherige Rekord als teuerste Fußballspielerin der Welt wurde von Naomi Girma gehalten, als Chelsea sie für 883.000 Pfund (1 Million US-Dollar) von San Diego Wave kaufte. Wie Reuters hervorhebt, war es im Jahr 1979, als der erste Männerfußballer, der für über 1 Million Pfund verkauft wurde, Trevor Francis war, der 1979 von Birmingham City nach Nottingham Forest wechselte.

Smith erzielte im vergangenen Jahr 9 Tore in 25 Spielen für die Reds, aber es war nicht ihre beste Saison, da Liverpool in der Women's Super League den siebten Platz belegte. Arsenal wurde Zweiter hinter Arsenal, holte aber mit einem Sieg gegen den Favoriten FC Barcelona seinen zweiten Champions-League-Sieg.

"Es ist ein Privileg und eine Ehre, bei Arsenal zu unterschreiben", sagte Olivia bei der Vertragsunterzeichnung. "Es ist mein Traum, hier in England und in Europa um die größten Titel zu kämpfen, und ich freue mich darauf, anzufangen und dazu beizutragen, dass dies hier mit Arsenal erreicht wird. Die Atmosphäre, die die Fans im Emirates Stadium schaffen, ist unglaublich und ich kann es kaum erwarten, das jetzt hinter mir zu haben."