Arsenal setzt die Führung in der Premier League fort, während Manchester City mit Nottingham Forest stolpert

Manchester Citys Premier-League-Ambitionen erlitten am Mittwoch einen harten Rückschlag, als sie gleichzeitig mit einem 1:0-Sieg gegen Brighton gegen Nottingham Forest mit 2:2 entschieden wurden. Das bedeutet, dass Arsenal in der Premier League sieben Punkte Vorsprung hat, mit einem weiteren Spiel absolviert; City könnte bis auf vier Punkte herankommen, wenn sie aufholen.

Es war ein unerwartetes Stolpern für City im Etihad Stadium gegen ein Team, das dem Abstieg nahe steht: derzeit auf Platz 17, knapp über der Abstiegslinie, aber mit denselben Punkten wie West Ham, das heute Fulham mit 1:0 besiegte. Rodri traf nach einer Ecke und brachte Guardiolas Team in Führung, doch fünfzehn Minuten vor dem Schluss rettete der englische Nationalspieler Elliot Anderson mit einem Distanzschuss einen Punkt für seine kämpfende Mannschaft.

Manchester Citys nächstes Premier-League-Duell wird gegen Crystal Palace stattfinden, zuerst jedoch im Achtelfinale des FA Cups auf Newcastle und dann in der Champions League auf Real Madrid. Arsenal hat einen leichteren Spielplan (ihr FA-Cup-Rivale ist der drittklassige Mansfield Town, und der Champions-League-Rivale ist Bayer Leverkusen).