Arsenal regiert in der Champions League, PSG und Real Madrid überwinden Schreckmomente, Liverpool sinkt: alle Ergebnisse am Mittwoch

HQ

Der fünfte Spieltag der Champions League brachte für viele der Spitzenreiter der Tabelle große Spannungen, und das Ergebnis ist, dass Arsenal zum Herrscher des Wettbewerbs wird: das einzige Team mit 15 Punkten, das alle Spiele gewonnen und 15 Punkte erzielt hat. Dazu gehört auch der 3:1-Sieg gegen Bayern München, was die erste Niederlage der Saison gegen den deutschen Klub bedeutete.

Das andere ungeschlagene Team, Inter Mailand, erlitt in der 93. Minute gegen Atlético de Madrid einen Herzschmerz und verlor mit 1:2. Paris Saint-German und Real Madrid gewannen ebenfalls und stehen an der Tabellenspitze, mussten aber einige ernsthafte Schreckmomente erleiden, als PSG zweimal einen Rückstand aufholen musste, um am Ende mit 5:3 gegen Tottenham zu gewinnen, und Real Madrid hätte fast für ihre Defensivprobleme bezahlt, trotz Mbappés vier Tore gegen Olympiacos, die 4:3 endeten.

Die bitterste Nacht war für Liverpool: Sie erlitten eine deutliche 1:4-Niederlage gegen PSV Eindhoven...

Champions-League-Ergebnisse am Mittwoch, den 25. November:



Pafos 2 - 2 Monaco



Kopenhagen 3 - 2 Kairat



Olympiakos 3 - 4 Real Madrid



Sporting 3 - 0 Club Brügge



Eintracht Frankfurt 0 - 3 Atalanta



Liverpool 1 - 4 PSV



Atlético Madrid 2 - 1 Inter



Arsenal 3 - 1 Bayern München



PSG 5 - 3 Tottenham



Wann finden die nächsten Champions-League-Spiele statt?

Wir nähern uns dem Ende der Ligaphase und es wird dieses Jahr nur noch mehr Spieltage geben. Sie finden vom 9. bis 10. Dezember statt, mit Highlights wie Atalanta gegen Chelsea, Inter gegen Liverpool, Real Madrid gegen Manchester City und Club Brügge gegen Arsenal.