Arsenal kündigt neuen CEO und Veränderungen im Vorstand an

Es gibt eine neue Person an der Spitze von Arsenal Football Club. Nein, wir sprechen nicht von einem neuen Trainer, der Mikel Arteta ablöst, sondern von einem neuen CEO, der ab sofort die Aufgaben übernimmt.

Nachdem er zuletzt als Geschäftsführer des Vereins tätig war und 2021 zunächst als Direktor für Fußballbetrieb tätig war, wurde Richard Garlick nun auf den obersten Posten des Vereins befördert.

Diese Änderung bringt auch einige Änderungen im Vorstand mit sich, darunter der Rücktritt von Tim Key und der Austritt des Clubs, während Kelly Blaha und Otto Maly von Kroenke Sports & Entertainment neben dem ehemaligen Berater Dave Steiner als nicht geschäftsführende Direktoren hinzukommen. Der Produzent und Regisseur und langjährige Arsenal Mitarbeiter Ben Winston wurde ebenfalls in den Vorstand berufen.

Der Co-Vorsitzende Josh Kroenke erklärt zu den Veränderungen: "Rich hat an allen Fronten einen enormen Einfluss gehabt, da wir weiterhin danach streben, große Trophäen zu gewinnen, finanziell nachhaltig zu sein und unsere Fans in den Mittelpunkt von allem zu stellen." Er fügt hinzu: "Im Einklang mit unserem Wunsch, immer voranzukommen, werden wir unseren Vorstand mit einigen aufregenden Neuzugängen verstärken, die dem Verein über weite Strecken hinweg umfangreiche Erfahrung einbringen werden Palette von Berufen. Die Mannschaft kennt und liebt Arsenal und wird andere Fähigkeiten und Fachkenntnisse mitbringen und gleichzeitig frisches Denken und Energie einbringen, um uns alle dabei zu unterstützen, unsere Ziele zu erreichen."

Das nächste Spiel von Arsenal wird am kommenden Wochenende ein riesiges Premier League Spiel sein, wenn das Team am Sonntag, den 21. September, Manchester City im Emirates Stadium begrüßt.