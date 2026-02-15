Arranger: A Role-Puzzling Adventure bekommt eine wunderschöne, aber sehr limitierte physische Ausgabe

HQ

Für uns war Arranger: A Role-Puzzling Adventure von 2024 eines der Spiele der Show auf dem Summer Game Fest und dann eines der besten Puzzlespiele des Jahres. Es schlug Nico Recabarrens innovative Wendung zum Genre vor, die leicht zu verstehen war, aber mit jedem Schritt interessanter wurde, zusammen mit einer eindrucksvollen Erzählung und der wunderschönen Kunst von Braids David Hellman.

Jetzt haben die Sammlereditionen-Spezialisten Lost in Cult eine wunderschöne physische Ausgabe für entweder die Nintendo Switch oder die PlayStation 5-Version zusammengestellt, die, wie unten zu sehen ist, mehrere greifbare Extras wie ein Poster, einen Aufkleber, Kunstkarten, ein alternatives Cover sowie sogar ein Entwicklerinterview und einen Essay enthält.

Wie üblich bei Lost in Cult (die in der Vergangenheit die unglaubliche Sammlerausgabe von Immortality zusammengestellt haben), ist das einzige Problem hier die sehr begrenzte produzierte Stückzahl. Hier könnt ihr euch die verschiedenen Bundles anschauen, wo ihr vielleicht auch vom Vinyl-Originalsoundtrack des Komponisten und, ähm, Arrangeurs 7omas Batista in Versuchung gelockt seid.