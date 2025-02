Arne Slot sagt: "Die Emotionen haben mich überwältigt", nachdem er im Goodison Park eine Rote Karte gesehen hat

HQ

Arne Slot erlebte am vergangenen Wochenende einen seiner bisher schlimmsten Abende als Trainer des FC Liverpool, als sein Team gegen Everton in der letzten Minute ein Gegentor kassierte. Liverpool gewinnt einen Punkt in der Premier League, sieben vor Arsenal: eine wünschenswerte Position für jeden Verein, hätte aber größer sein können, wenn sie besser gegen Everton verteidigt hätten.

Dies führte zu einer Schlägerei nach dem Spiel, bei der zwei Spieler die Rote Karte sahen: Curtis Jones vom FC Liverpool und Abduolaye Doucouré vom FC Everton: Jones stellte Doucouré zur Rede, nachdem er das Tor vor den Liverpool-Fans im Goodison Park zum letzten Mal gefeiert hatte. Auch Arne Slot und Assistent Sipke Hülshoff erhielten für ihre Beteiligung an der Auseinandersetzung die Rote Karte.

"Ich denke, was passiert ist, war, dass die Verlängerung, die absichtlichen fünf Minuten, die am Ende acht wurden... und die Emotionen haben mich überwältigt", sagte Slot am Freitag, der sich darüber beschwerte, dass Evertons letzte Tore vom VAR wegen Abseits hätten aberkannt werden müssen.

"Wenn ich das anders machen könnte, wenn ich darauf zurückblicke, würde ich es gerne anders machen. Ich hoffe, dass ich es auch beim nächsten Mal anders machen kann, aber was genau gesagt wurde oder was passiert ist, es gibt einen laufenden Prozess und ich möchte ihn nicht stören", sagte Slot jetzt, da er am Mittwoch aufgrund seines Platzverweises nicht mit der Presse sprechen konnte.

David Moyes, Evertons Trainer, der die Mannschaft in den letzten Wochen spürbar verbessert hat, zeigte seine Sympathie für Slot. "Ich fühle ein bisschen mit Arne Slot, denn das ist das Ding, als ich ein junger Trainer war, ich war immer in hitzige Dinge verwickelt. Das zeigt, dass ihm sein Verein am Herzen liegt und er kämpft für seine Spieler", sagte er, wie von France24 aufgegriffen wurde.