Arne Slot sagt, dass das Rennen um die Meisterschaft für Liverpool vorbei ist, die Champions League und der FA Cup stehen jetzt im Mittelpunkt

Liverpool scheint seinen Niedergang in der Premier League etwas verbessert zu haben, mit einer Serie von Siegen, die sie auf den vierten Platz der Liga brachten, aber sie liegen 14 Punkte hinter dem Tabellenführer Arsenal, und Arne Slot hat zugegeben, dass sie aus dem Premier-League-Rennen zurückgefallen sind.

"Es ist nie schön zu sagen, dass das Titelrennen vorbei ist, denn man weiß nie, was im Fußball passieren kann. Aber das Letzte, worüber wir im Moment sprechen sollten, ist das Titelrennen. Wir wissen, dass unsere Ligaposition es sehr schwer macht, mit Arsenal um den Meistertitel zu konkurrieren", sagte Slot in einem Interview mit Sky Sports.

"Unser erster Fokus liegt jetzt auf einer Top-Vier- und Top-Fünf-Platzierung, um uns für die Champions League zu qualifizieren. Und all die anderen Dinge, für die wir noch spielen können, für die Champions League, für den FA Cup. Und wenn etwas passiert, das niemand erwartet hätte und wahrscheinlich noch nie passiert ist, versuchen wir, darauf vorbereitet zu sein."

Slot bleibt jedoch optimistisch, dass "wenn alles klappt und das passieren wird, diese Gruppe von Spielern zu viel mehr fähig ist, als die Ergebnisse uns jetzt zeigen", und erinnert daran, dass sie in dieser Saison Arsenal, Aston Villa, Real Madrid und Inter Mailand besiegt haben.

Liverpool trifft heute Abend auf Arsenal. Ein Sieg für Liverpool würde den Rückstand auf 11 Punkte verringern, aber eine Niederlage würde Arsenal 17 Punkte vor Liverpool und acht Punkte vor den Teams auf den Plätzen 2 und 3, Manchester City und Aston Villa, bringen.