Argentinischer Torhüter Hugo "El Loco" Gatti im Alter von 80 Jahren gestorben

HQ

Hugo Orlando Gatti, argentinischer Fußballspieler mit einer 24-jährigen Karriere als Torhüter, starb am 20. April in einem Krankenhaus in Buenos Aires an den Folgen einer Lungenentzündung. Er war im Februar wegen einer gebrochenen Hüfte ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Er mit dem Spitznamen "El Loco Gatti" (Verrückter Gatti) war in Argentinien eine Legende und hielt zwischen 1962 und 1988 mit 765 Einsätzen den Rekord für die meisten Einsätze in der ersten Liga.Dazu gehören sowohl für River Plate (zwischen 1964 und 1968) als auch für Boca Juniors (1976 bis 1988), die beiden größten Klubs in Buenos Aires mit einer der größten Rivalitäten im Fußball.

Außerdem bestritt er 52 Länderspiele. Sein Torwartstil, bei dem er in der Regel den Strafraum verließ, um den Gegner herauszufordern, war damals wirklich innovativ und erwies sich als sehr einflussreich.

Als er in den Ruhestand ging, wurde er zu einer prominenten Figur in den Medien in Argentinien und später in Spanien, wohin er 2010 zog und mit der beliebten TV-Show El Chiringuito de Jugones zusammenarbeitete, in der er seine Unterstützung für Real Madrid und seinen Präsidenten Florentino Pérez zum Ausdruck brachte.