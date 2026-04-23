Arbeloa bestreitet bei Real Madrid eine Feindseligkeit gegenüber Carvajal, da er befürchtet, er könnte die Weltmeisterschaft verpassen

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Real Madrids Chancen, die Liga zu gewinnen, werden jeden Tag geringer, da Barcelona trotz einer Verletzung von Lamine Yamal kein einziges Mal nachlässt, aber sie müssen weitermachen, obwohl sie wissen, dass sie die Saison ohne Trophäen beenden werden. Jetzt blicken die meisten ihrer Spieler nach vorne auf die Weltmeisterschaft, und Dani Carvajal, Kapitän der spanischen Mannschaft, weiß, dass gute Spiele für Madrid die einzige Chance sind, die ihm noch bleibt, um in Luis de la Fuentes Kader zu kommen.

Deshalb finden viele es seltsam, dass Trainer Álvaro Arbeloa Carvajal nicht viele Minuten mit der Mannschaft gibt, da er auf Ersatz gegen Trent Alexander-Arnold zurückgewechselt wurde. Letzten Dienstag, nach einem 2:1-Sieg gegen Alavés, wurde Arbeloa gefragt, warum er Carvajal nicht mehr Spielzeit gebe. "Ich habe 20 oder 23 Spieler. Ich denke, jeder Real-Madrid-Spieler hat eine Chance, zur Weltmeisterschaft zu kommen, und ich werde darüber nachdenken, was das Beste für mein Team ist", eine Antwort, die er nun als "ziemlich knapp und ernst" empfindet, aber weil es um eine Frage ging, hielt sie das für fehl am Platz und bestritt jegliche Feindseligkeit gegenüber Carvajal.

"Es war keine knappe Antwort bezüglich Dani Carvajal. Ihr könnt euch alle meine Antworten ansehen, wenn ich über ihn gesprochen habe. Ihr könnt alle meine Spieler fragen, wie ich vor der Gruppe über Carvajal spreche", sagte er am Donnerstagmorgen auf einer Pressekonferenz vor dem bevorstehenden Spiel gegen Betis am Freitag. "Sie versuchen, mir unfair eine Rolle bei Carvajal zuzuweisen.

Wir teilen uns eine Umkleidekabine und eine Position, und trotz vieler sagen, hatte ich immer ein gutes Verhältnis zu ihm, ich habe ihn immer mit Zuneigung behandelt. Wer denkt, ich schaffe es aus persönlichen Gründen in die Aufstellungen, muss jemand sein, der das tun würde. Ich finde es schwer zu glauben, dass irgendein Trainer auf der Welt keine Aufstellungen aus fußballerischen Gründen macht", fügte er hinzu (über EFE).

Warum verstehen sich Carvajal und Arbeloa nicht?

Manche gehen davon aus, dass Arbeloa Carvajal wegen der Rivalität zwischen den beiden Spielern, die drei Saisons zusammen bei Real Madrid zwischen 2013/14 und 2015/16 spielten, auf die Bank setzen will. Trotz zweier Champions-League-Siege spielten beide auf derselben Position als Rechtsverteidiger, und Carvajal übernahm eine Startposition und schob Arbeloa auf die Bank. Arbeloa beendete seine Karriere mit nur drei Spielen bei West Ham United in der folgenden Saison.

Kaum ohne Optionen, für die LaLiga zu kämpfen, ist die Beziehung zwischen Arbeloa und Carvajal die letzte unterhaltsame Erzählung für Real Madrid im letzten Monat der Saison. Glauben Sie, dass Carvajal zu seiner höchstwahrscheinlich letzten Weltmeisterschaft nominiert wird?