Verletzungs-Update von Lamine Yamal: Wird er den Rest der LaLiga verpassen? Und die Weltmeisterschaft?

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FC Barcelona gewann Celta de Vigo mit 1:0 und baute die Führung gegen Real Madrid mit noch sechs Spielen auf neun Punkte aus, allerdings mit einer verheerenden Nachricht: Lamine Yamal verletzte sich. Und er verletzte sich auf die unglücklichste Weise, direkt nachdem er einen Elfmeter geschossen hatte. Er humpelte nach dem Schuss, saß auf dem Boden und wurde sofort ausgewechselt, mit Schmerzen am linken Oberschenkel.

Wir kennen das Ausmaß der Verletzung (er hinkte, konnte aber laufend vom Platz gehen) bis zu den heutigen Tests nicht. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass er sich möglicherweise einen Riss im linken Oberschenkelrücken zugezogen hat und deuten darauf hin, dass er mindestens fünf Wochen ausfallen könnte, was bedeutet, dass er den Rest der Liga-Saison verpassen würde, darunter sechs Spiele, darunter ein Clásico am 10. Mai.

Die große Frage ist, ob er rechtzeitig zur Weltmeisterschaft eintrifft, da Spiele in weniger als zwei Monaten beginnen. Wenn er fünf Wochen ausfällt, könnte er es gerade noch rechtzeitig schaffen, aber wenn nicht, könnte er die ersten Spiele des Wettbewerbs verpassen... oder schlimmer. Wir werden Barcelonas Berichte über seine Verletzung genau verfolgen.