Aquaman and the Lost Kingdom kommt nächste Woche zu Max

HQ

André war Teil der großen Mehrheit, als er im Dezember seine extrem negativen Gedanken über Aquaman and the Lost Kingdom teilte, so dass es niemanden überraschte, als er erfuhr, dass der Film an den Kinokassen floppte. Dies führt oft zu einer frühen Streaming-Premiere, und Jason Momoas letzter Auftritt als Arthur Curry ist ein Beispiel dafür.

Warner Bros. hat eine Pressemitteilung verschickt, in der angekündigt wird, dass Aquaman and the Lost Kingdom am 27. Februar für Max verfügbar sein wird. Das ist nächsten Dienstag, also wird es interessant sein zu sehen, ob der Film irgendeinen Rekord brechen kann, wenn er an einem Wochentag Premiere feiert.

Werden Sie Aquaman and the Lost Kingdom streamen?