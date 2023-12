Aquaman and the Lost Kingdom floppt an den Kinokassen

HQ

Liegt das Superhelden-Genre in den letzten Zügen? Das könnte man meinen, wenn man sich die unzähligen finanziellen Flops des vergangenen Jahres ansieht. The Marvels war ein beispielloses Fiasko für Disney und es gibt viele Anzeichen dafür, dass die Fortsetzung von Aquaman auf ein ähnliches Schicksal zusteuert.

Vom ersten Tag an sah es nicht gut aus, aber jetzt haben wir Daten für das Eröffnungswochenende, und es war alles andere als erfolgreich, mit Einspielergebnissen von weniger als 40 Millionen US-Dollar in den USA und 118 Millionen US-Dollar weltweit, mit anderen Worten, ein noch schwächerer Start als The Marvels. Auch die Kritik der Kritiker am Special-Effects-Truthahn hilft kaum und zum Zeitpunkt des Schreibens genießt Aquaman and the Lost Kingdom 36 Prozent auf dem Tomatenzähler.

Ob die Weihnachtsfeiertage ein Anziehungspunkt für Aquaman und seine Unterwasser-Eskapaden sein werden, bleibt abzuwarten.

Planen Sie, Aquaman and the Lost Kingdom zu sehen?

