Es scheint inzwischen ziemlich klar zu sein, dass die Hardware-Innovation den Kurs geändert hat und sich viel mehr darauf konzentriert, neue softwarebasierte Funktionen anzubieten, als ehrgeizig zu versuchen, das Rad Jahr für Jahr neu zu erfinden. Innovation ist in gewisser Weise zu einer Iteration geworden, und ob es sich um die Serien Galaxy Ultra, Pixel Watch oder Nothing Phone handelt, die jährlichen Markteinführungen sind einander bis zu einem gewissen Grad ähnlich, während das meiste "Neue" unter der Haube steckt.

Dennoch hatten sich viele auf ein viel breiteres Redesign gefreut, um das 10-jährige Jubiläum der Apple Watch -Serie zu feiern, einer Serie, die Smartwatches in vielerlei Hinsicht den Massen vorgestellt und Ihnen ziemlich konsequent das beste und am besten vernetzte Erlebnis geboten hat, das die Kategorie zu bieten hat - wenn Sie ein iPhone besitzen.

Aber das war es nicht. In vielerlei Hinsicht ist das Apple Watch Ultra der nächste natürliche Innovationsschritt in eine andere Richtung, und stattdessen ist das Apple Watch Series 10 wieder immens beeindruckend, wie das Series 9 davor und das Series 8 davor, und es gibt physikalische Unterschiede, die hervorgehoben werden müssen, aber sie sind wieder nicht so groß, wie viele vielleicht gehofft haben.

Aber wie gesagt, es gibt hier eine Reihe von physischen Verbesserungen, die den gleichen physischen Rahmen, mit dem Sie vertraut sind, weiter verfeinern. Unser Testgerät wiegt mit 46 Millimetern 35 Gramm, was einer Reduzierung von 10 % im Vergleich zum Series 9 bei 45 Millimetern entspricht, und wie man dort sehen kann, ist auch der Bildschirm größer geworden. Größer, dünner und leichter zugleich ist ein ziemlich solides Upgrade, daran besteht kein Zweifel, und es macht sich bemerkbar.

Das Display wurde ebenfalls verbessert und ist jetzt 416 x 496 groß, was sich auch bemerkbar macht, vor allem, weil Apple ein größeres Gehäuse mit einem schlankeren Rahmen entlang der Kante kombiniert hat, der sich im Allgemeinen einfach geräumiger anfühlt. Ist es dasselbe, als würde man plötzlich ganze E-Mails von der Uhr aus tippen? Nein, natürlich nicht, aber es fühlt sich luxuriöser an und das zählt etwas. Die Tatsache, dass es jetzt 2000 NITS liefert, ist sogar noch besser.

Schlanker, leichter, größer sollte normalerweise bedeuten, dass Sie die Akkulaufzeit opfern müssen, aber seltsamerweise tun Sie das nicht. Ja, Apple verspricht immer noch eine "ganztägige Akkulaufzeit", aber wir haben tatsächlich festgestellt, dass der Watch Series 10 etwa 15 % länger hält als ein entsprechender Series 9. Das bedeutet, dass das Schlafen mit eingeschalteter Uhr und das anschließende Aufladen am Morgen jetzt mit Sleep Tracking während der Nacht noch nahtloser ist. Darüber hinaus wurde die Ladegeschwindigkeit verbessert, so dass die Uhr nach nur 15 Minuten mit dem dafür vorgesehenen Ladegerät 80 % erreichen kann.

Die gleichen Sensoren sind hier immer noch am Werk und funktionieren so, wie sie sollten. Herzfrequenz, Schlafapnoe, Blutsauerstoffgehalt - es gibt eine Vielzahl von Gesundheitsfunktionen,Apple die nahtlos mit dem Rest des Ökosystems synchronisiert werden, und in Kombination mit einer breiten Benachrichtigungsunterstützung und zuverlässiger Software ist es sehr, sehr schwer, etwas Konkretes zu finden, worüber man sich beschweren könnte. Apple hat endlich auch die Musik- und Medienwiedergabe über die Lautsprecher der Uhr ermöglicht und ein 4-Kern-Neural Engine für die Sprachisolierung hinzugefügt, um die Anrufqualität von der Uhr aus zu verbessern.

Es ist schließlich alles eine Iteration - es ist weder rund, kann über Qi aufgeladen werden noch gibt es neue physische Tasten. Es ist nicht schlecht, überhaupt nicht schlecht, aber dies ist eine Apple Watch und das bedeutet, dass Sie sich wie nur wenige andere Smartwatches auf dem Markt darauf verlassen können, während es sich ein wenig zu erkennbar anfühlt.

Wir müssen jedoch die Beharrlichkeit und Entschlossenheit anerkennen, nach und nach einen Ruf und eine Designphilosophie aufzubauen, auf die sich die Verbraucher immer verlassen können. Wenn Sie Ihr Apple Watch Series 6 lieben und nach einem potenziellen Upgrade gesucht haben, wird sich dies auf die richtige Art und Weise wie ein Quantensprung anfühlen, und vielleicht ist das die Art und Weise, wie Sie es sehen sollten.