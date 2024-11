Apple MacBook Pro 16" M4 Max

Es gibt eine Art inhärente Voreingenommenheit für mich in Bezug auf die MacBooks von Apple. Während wir große Fortschritte sowohl bei den neuen CPUs von AMD und Intel gesehen haben, die endlich sowohl Leistung als auch Effizienz auf einem bisher unvorstellbaren Niveau bieten, und natürlich bei den großartigen Snapdragon-CPUs von Qualcomm, die ARM zu einer legitimen Alternative für jeden Verbraucher machen, war Apple meiner Meinung nach seit der Einführung von Apple Sillicon ein Quantensprung nach vorne.

Das ist bis zu einem gewissen Grad subjektiv, und wenn Sie eine andere Einstellung haben, können Sie sich über die im obigen Absatz beschriebenen PC-Fortschritte freuen. Aber in Bezug auf all die einzigartigen Parameter, die ein Laptop erfüllen muss, und insbesondere für diejenigen unter uns, die ihn für eine Vielzahl von vielseitigen, flexiblen Arbeitsaufgaben benötigen, ist insbesondere die MacBook Pro -Serie jetzt besser als je zuvor und ein technologisches Wunderwerk, wenn Sie mich fragen.

Das neue MacBook Pro (wir testen speziell die 16-Zoll-Version mit einem M4 Max an Bord - aber das meiste Lob gilt für die gesamte Produktpalette, unabhängig von den Innereien) basiert auf einem weitgehend unveränderten physischen Chassis, und das ist in diesem speziellen Fall ein Verdienst. Man könnte zwar argumentieren, dass das iPhone-Design ein wenig stagniert und einer mutigen Überarbeitung bedarf, aber Apple wird immer noch von genau den "Power-Usern" gelobt, die sie ansprechen, nachdem sie sich entschieden haben, das Gerät dicker zu machen, wichtige I/O wieder einzuführen und den Akku größer zu machen.

Dieses MacBook Pro ist nicht anders. Sie haben jetzt drei Thunderbolt 5-Anschlüsse, die Datenübertragungen von bis zu 120 Gbit/s unterstützen, einen SDXC-Kartenleser, der den SD 4.0-Standard unterstützt, HDMI 2.1, WIFI 6E und Bluetooth 5.3, magnetisches Aufladen MagSafe 3 und eine Kopfhörerbuchse (die jetzt aus irgendeinem Grund bei vielen Konkurrenten fehlt). Es gibt immer noch großartige Studiomikrofone mit Beamforming an Bord, die einen ziemlich anständigen Klang aufnehmen können, und wohl die besten Lautsprecher der Branche. Unser Testgerät lieferte selbst mit einem M4 Max an Bord eine Akkulaufzeit von 20 Stunden mit einfacher Textverarbeitung, einem Workflow, der aus Videostreaming, Surfen und Schreiben besteht. Die neue 12-Megapixel-Webcam Centre Stage ist auch einfach vielseitiger und besser als fast jede andere, und die Desk View ist gelinde gesagt brillant.

Das neue M4 Max setzt in vielerlei Hinsicht nach und besteht nun aus einer 16-Kern-CPU, einer 40-Kern-GPU, bis zu 128 GB RAM und einer Speicherbandbreite von 546 GB/s. Nur zum Spaß haben wir die von Apple selbst getestete Software ausprobiert und sie mit der M3 Max verglichen. Wir sprechen hier von Redshift-, MATLAB- und Xcode-Code-Kompilierung und haben tatsächlich etwa 20 % höhere Ergebnisse erzielt. Wir sprechen hier über die Rendering-Geschwindigkeit in Redshift, die Systemdynamik in MATLAB und die Build-Leistung in einem Xcode-basierten Projekt. Des Weiteren haben wir die gute alte GeekBench 6 getestet, die noch für Apple Sillicon optimiert ist, und hier schlagen M4 Max Intel 's Core Ultra 9 285K und Ryzen 9 9950X, sowohl in der Single-Core- als auch in der Multi-Core-Leistung. Sie zahlen dafür, sicher, aber die Ergebnisse sprechen für sich.

Natürlich gab es auch die traditionelle Steigerung der SSD-Geschwindigkeiten dank NAND. Das Limit liegt jetzt bei 128 GB, und mit dem M4 Max können Sie 66 Streams von 4K ProRes-Streams gleichzeitig oder 15 8K Pro Res-Streams abrufen. Es gibt auch eine AV1-Dekodierung, die in die neue Medien-Engine integriert ist.

Der Punkt ist, wenn Ihr einzigartiger Workflow Apple Sillicon unterstützt, steckt hier eine fast unerschöpfliche Menge an PS unter der Haube, kombiniert mit einer schockierenden Akkulaufzeit für ein so leistungsstarkes Gerät und Annehmlichkeiten wie Lautsprechern, I/O und Verarbeitungsqualität, die nur wenige andere beherrschen, wenn überhaupt.

Obwohl die PC-Konkurrenz anfängt, Displays in der gleichen Liga anzubieten, gibt es auch hier noch einen Schritt nach oben. Das 16,2" Liquid Retina Display dieses Geräts läuft mit 3456x2234 und 120Hz und liefert eine Basalhelligkeit von ca. 1600 NITS und einen Kontrast von 1.000.000:1. Die neue Nano-Textur im Glas eliminiert praktisch Blendung, wenn auch auf Kosten der oben genannten Helligkeit, aber das Urteil ist eindeutig. Dies ist der Konkurrenz in Bezug auf Farbchemie, Tiefe, Textur und Vielseitigkeit weit voraus.

Wenn Sie bereit sind, auf Englisch umzusteigen, bietet macOS Sequioa einige Apple Intelligence -Funktionen. Es gibt neue Textbearbeitungswerkzeuge sowohl über Summary als auch über Concise, aber auch über grundlegende KI-basierte Fotobearbeitungswerkzeuge in Photos. Es gibt Zusammenfassungen von Konversationen direkt in Ihrem Mail, es gibt einen verbesserten Siri -Client. Ist das alles nützlich? Es ist unglaublich schwer zu beantworten, aber insbesondere die Verbesserungen bei Mail scheinen ziemlich transformativ zu sein. Ich persönlich bevorzuge KI als zusammenfassendes Werkzeug und nicht für einzigartige Kreationen, aber zum Glück scheint Apple diese Vorgabe verstanden zu haben und konzentriert sich auf sinnvolle Werkzeuge, die nicht im Weg stehen.

Insgesamt ist dies ein weiterer Slam Dunk, das war's. Sollte Apple schließlich einige völlig neue Funktionen zu ihrem Hardware-Framework hinzufügen? Ja, das sollten sie. Aber wie Aragorn sagt: "Aber es ist nicht dieser Tag". Das neueste MacBook ist ein brillantes professionelles Werkzeug, und die letzten Pro Generationen werden zweifellos als eine der besten Laptop-Serien aller Zeiten in die Geschichte eingehen. So gut sind sie.