Apple iMac M4

Es sollte kein Geheimnis sein, dass ich das Gefühl habe, dass die Mac-Reihe von Apple heutzutage sehr fein abgestimmt ist, und das schon seit einiger Zeit. Seit dem Übergang zu Apple Sillicon hat Apple einen Sweet Spot gefunden, an dem es eine ziemlich hohe Leistung in einem minimalistischen Paket bietet, und obwohl dieser Ansatz für das Workstation-Format nicht ganz funktioniert (was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass es noch kein wirklich neues Mac Pro gibt), sind die Computer, die daraus hervorgegangen sind, gut gestaltet, Funktional und innovativ zugleich - wenn Sie mich fragen.

Das neueste iMac-Format sieht genauso gestochen scharf aus wie vor einigen Jahren, als Apple es enthüllte. Sicher, PC Master Race Elitisten mit ihren riesigen mattschwarzen BeQuiet-Gehäusen und Corsair RGB-Lüftern runzelten schnell die Stirn über einen Desktop-Computer mit weißem Bildschirmrand, aber wie Linus Tech Tips channel Mac Address damals sagte, soll dies ein freundlicher, zugänglicher Mittelpunkt im Wohnzimmer oder bescheidenen Büro sein, in dem kleine Aufgaben nahtlos in die Hausaufgaben übergehen, eine einzelne Photoshop Retusche oder ein wenig Apple Arcade -basiertes Gaming. Mit anderen Worten, es ist ein einfacher Computer, und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass das aktuelle iMac-Design mehr als je zuvor ins Schwarze trifft. Dies ist der "freundlichste" Computer, den ich je benutzt habe.

Das soll nicht heißen, dass es perfekt ist, und bevor wir mit den rosaroten Worten fortfahren, ist es erwähnenswert, dass es trotz Verbesserungen hier und da noch einige Knicke gibt, die Apple ausgebügelt werden müssen. Ja, die neue Kombination aus Tastatur und Maus Magic verwendet USB-C, aber insbesondere die Maus ist immer noch weder ergonomisch noch präzise genug, und zum Aufladen müssen Sie immer noch den Anschluss an der Unterseite verwenden, was bedeutet, dass Sie sie während des Ladevorgangs nicht verwenden können - brillant. Darüber hinaus denke ich, dass dieser 24-Zoll-Bildschirm für Multitasking etwas klein ist. Man könnte leicht argumentieren, dass es nicht der eigentliche Zweck des Computers ist, aber ich stoße oft auf Situationen, in denen nur drei Zentimeter mehr optimal gewesen wären.

Aber abgesehen davon verfügt dieser extrem schlanke Rechner, der so dünn ist, dass er kaum die USB-Thunderbolt C-Anschlüsse auf der Rückseite aufnehmen kann, weil der Anschluss selbst fast zu lang ist, dank innovativer Raumnutzung immer noch über die besten Lautsprecher in diesem Segment, die neue Centre Stage 12 Megapixel-Webcam mit sogenanntem "Desktop View" ist geradezu brillant und sie ist einfach so... naja, hübsch.

Der Bildschirm ist immer noch cool. Es handelt sich um ein 24-Zoll-Display mit 4480 x 2520 Retina, das problemlos eine DCI-P3-Farbabdeckung von über 100 % erreicht. Nein, es klettert nicht über 500 NITS Peak, was heutzutage etwas enttäuschend ist - Familiencomputer hin oder her. Aber abgesehen davon sorgen die hohe Auflösung, dieTrue Tone und die Farbtiefe für ein Display, das wirklich alles kann. Klar ist aber, dass der nächste iMac in der Lage sein sollte, etwas Ähnliches wie ProMotion in 120Hz und höherer Helligkeit zu liefern. Das neue Nanotech-Texturpanel ist optional und sieht toll aus, aber es ist keine wesentliche Verbesserung.

Und dann ist da natürlich noch der M4-Chip. Es ist derselbe M4-Chip, den Sie in vielen anderen neuen Apple -Geräten finden, also bis zu 32 GB einheitlicher RAM, 2 TB SSD-Speicherplatz und eine 10-Kern-CPU und 10-Kern-GPU mit einer Bandbreite von 120 GB/s. Sie erhalten auch einen 16-Kern-Neural Engine sowie Media Engine von Apple, der ProRes, H.264 und andere Codecs hardwarebeschleunigt, die Profis dabei helfen können, mehr Leistung aus dem Gerät herauszuholen. Diese Funktionen sind nur für Profis gedacht, aber sie sind in allen Editionen des iMac 2024 enthalten, und sie gelten auf jeden Fall, wenn Sie den Familiencomputer plötzlich für eine kreative Aufgabe verwenden müssen. Nehmen wir an, Sie würden von einem 2021er M1-fähigen iMac aufrüsten, was bekommen Sie eigentlich? Stattdessen erhalten Sie vier hintere Thunderbolt 4 Ports mit einer Bandbreite von 40 Gbit/s, WIFI 6E anstelle von WIFI 6, Bluetooth 5.3 anstelle von Bluetooth 5 und viel höhere Benchmark-Ergebnisse.

Im Cinebench R23 sahen wir 42 % höhere Werte im Single-Core-Modus im Vergleich zu einem M1 und 60 % im Multi-Core-Modus, und im Geekbench 6 sind es wieder 65 % bzw. 75 %. Natürlich hängt es wie immer davon ab, ob Ihr spezifischer Workflow Apple Silicon unterstützt, aber selbst wenn die Apple Intelligence -Funktionen Sie nichts angehen und die meisten von ihnen noch nicht einmal live sind, ist dies eine allgemeine Aufwertung, die die meisten Leute bemerken werden, insbesondere nach ein paar Jahren der Nutzung.

Der Punkt ist, dass dieser iMac derselbe ist wie damals, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Ein einzigartiger Computer mit viel PS unter der Haube, der trotzdem in jeden Raum, für jede Familie und für fast jede tägliche Aufgabe passt. Es ist an der Zeit, dass Apple uns ein größeres Display, die Option zum Upgrade auf Pro -Chips und ein paar weitere Optionen gibt, aber dieser iMac wird trotzdem als einer der freundlichsten Computer aller Zeiten in die Geschichte eingehen.