Apple AirPods Max (jetzt mit USB-C)

Diese Rezension verwendet aus offensichtlichen Gründen große Teile unserer ursprünglichen Rezension und die Punktzahl bleibt gleich, vor allem, weil AirPods Max trotz der damaligen Kritik wirklich den Test der Zeit bestanden hat.

Apple teure AirPods Max Kopfhörer haben sich in den letzten drei Jahren nicht viel verändert. Das mag auf den ersten Blick nach Faulheit klingen, aber in diesem speziellen Fall sehe ich das anders. Meiner Meinung nach ist dies ein weiterer Beweis dafür, dass Apple trotz Kritik den Nagel auf den Kopf getroffen und ein Headset geliefert hat, das in vielerlei Hinsicht branchenführend war. Jetzt haben sie USB-C und eine Reihe neuer Farben, aber abgesehen von der Tatsache, dass Sie Ihr Lightning Kabel endlich, endlich in Stücke schneiden können, ist das Urteil dasselbe.

Trotz des USB-C-Anschlusses ist immer noch keine Hülle im Lieferumfang enthalten, und ich weigere mich, die kleine Tragetasche in irgendeiner Weise als schützend zu bezeichnen. Die gesamte Oberseite ist freiliegend und die Aluminiumbecher sind nur teilweise geschützt - sie können in einem gepackten Rucksack zerkratzt und abgenutzt werden, auch im Koffer. Das ist geradezu inakzeptabel. Und wissen Sie, was es nicht besser macht? Die Kopfhörer lassen sich nicht manuell ausschalten, sondern nur, indem man sie in die kleine Tragetasche legt, da sie sonst den Akku fast auf Hochtouren entladen.

Das ist der Punkt, an dem ein Kritiker charakteristischerweise die Augen verdreht, "klassischer Apple" sagt, schnaubt und seinen THX Pandas oder einen Satz Sony WH1000-XM4 (den ich besitze, das muss gesagt werden) aufsetzt. Das ist auch verständlich, es ist geradezu verbraucherfeindliches Design.

An dieser Stelle muss ich sagen, dass trotz all dieser Beschwerden und Frustrationen AirPods Max die besten Kopfhörer sind, zumindest im Verbraucherbereich, die ich je getestet habe.

Und warum ist das so? In erster Linie wegen des Komforts. Als Apple enthüllte, dass sie schwere Materialien wie Aluminium und Leinwand anstelle von Kunststoff verwenden würden, was fast überall sonst der Favorit zu sein scheint, klang das nicht besonders bequem, und es war auch nicht beruhigend, dass es oben keinen Schaumstoff oder Gummizug gibt. Ja, sie sind mit 384 Gramm auch deutlich schwerer als die Konkurrenz, aber ich persönlich kann nur sagen, dass wenn sie auf meinem Kopf sitzen, alles verschwindet. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es die ausgeklügelte Gummikonstruktion an der Oberseite, an der ein festes Stück Mesh-Gewebe befestigt ist, aber es gibt keine Schmerzen an der Oberseite des Kopfes, selbst nach stundenlangem Gebrauch. Nicht nur das, dank des Canvas an den Körbchen anstelle von Memory-Schaum gibt es keine verschwitzten, roten Ohren, wenn Sie sie nach längerem Gebrauch abnehmen.

Sie sind auch besser und einfacher zu steuern als jedes andere Headset. Es gibt keine Touch-basierte Navigation. Es gibt ein vergrößertes Digital Crown, direkt aus dem Apple Watch, das die Lautstärke mit kleinen taktilen Klicks erhöht. Es kann auch gedrückt werden, um zu pausieren, abzuspielen, all das Zeug. Und dann gibt es eine weitere physische Schaltfläche direkt daneben, die zwischen aktiver Geräuschunterdrückung und Transparency umschaltet - was den gegenteiligen Effekt hat. Es ist ein Kinderspiel zu bedienen, verursacht weitaus weniger Fehler und ist in der Regel benutzerfreundlicher als jedes andere Konkurrenzmodell auf dem Markt.

Und Sie werden ständig zwischen den beiden Einstellungen wechseln wollen, denn beide sind effizienter, komfortabler und nahtloser als anderswo. Transparency verwendet alle acht Mikrofone, um den Ton aufzunehmen und an Sie zu senden. Es ist an unzähligen anderen Orten zu finden und macht es einfacher, ein Gespräch mit Kopfhörern zu führen oder Durchsagen auf einem belebten Bahnsteig zu hören. Wenn AirPods Max eingeschaltet ist, fühlt es sich an, als würden Sie überhaupt keine Kopfhörer tragen, sie verschwinden fast. Ich möchte es "Magie" nennen, aber das ist vielleicht ein Klischee zu weit. Der Punkt ist, dass mit diesem einzigen Klick auf den Knopf das ganze Universum um dich herum seinen Charakter ändert und du plötzlich alles hören kannst.

Es klingt absurd, aber das Gleiche gilt für den ANC von Kopfhörern. Die Offenheit, die du sofort mit Transparency erlebst, verwandelt sich sofort, wenn du den Knopf drückst und die umhüllende Dimension wie ein Leichentuch über dir liegt. Die acht Mikrofone (eigentlich neun, aber eines ist ausschließlich für Anrufe reserviert) nehmen sowohl laute Geräusche als auch die plötzlicheren Schreie von kleinen Kindern (von denen ich eines habe) auf, und das alles wird effektiv und sofort unterdrückt.

Und dann gibt es noch andere tolle Funktionen. Der H1-Chip ermöglicht es dem Headset, automatisch und nahtlos zwischen Geräten zu wechseln, wenn sie von Apple stammen. Die Akkulaufzeit von 20 Stunden ist ziemlich beeindruckend, die Sensoren in den Tassen sind schärfer, um sie zu pausieren und abzuspielen, wenn man sie ein- und ausschaltet. Es hilft alles. Dabei hilft auch, dass Sie aus einer Vielzahl von Farben wählen können.

Sie klingen auch einfach besser als alles andere. Ich besitze ein Paar WH1000-XM4, habe Boses NC700 getestet, sowie Konkurrenten von Denon, AKG und Jabra. Diese Kopfhörer haben noch weitere Vorteile, der wichtigste ist natürlich der Preis, aber was sie alle gemeinsam haben, ist, dass ich das Klangprofil von AirPods Max allen vorziehe. Natürlich gibt es, wie Sie wissen, detailliertere Erfahrungen, wie die bereits erwähnten THX Pandas, aber wenn Sie auf der Suche nach einem Kopfhörer für Verbraucher sind, einem Produkt, das Stil, Benutzerfreundlichkeit, Fingerfertigkeit und Funktionen kombiniert - nun, es tut mir fast leid, sagen zu müssen, dass AirPods Max besser sind.

Es sind 470 Pfund, die sie kosten sollten, und man könnte leicht argumentieren, dass Apple der Spitzenreiter bei dieser Preiserhöhung war, eine Erhöhung, die Bose und andere mehr als gerne genau verfolgt haben. Es ist immer noch ein... Nun, verrückter Preis für Kopfhörer, und obwohl die Ärgernisse vielfältig sind, ist der Komfort, die Klangqualität, die Geräuschunterdrückung - alles so erhaben, dass dies für einige Zeit das verwirrendste und vielleicht beste Produkt von Apple sein wird.