Anthony Davis wird für den Rest seiner Karriere eine spezielle Schutzbrille tragen müssen

HQ

Anthony Davis, der Power Forward der Dallas Mavericks, der letztes Jahr von den Los Angeles Lakers gegen Luka Doncic getradet wurde, der als einer der besten Spieler auf seiner Position in der Geschichte gilt, wird auf Anordnung seines Arztes für den Rest seiner Basketballkarriere eine Schutzbrille tragen müssen.

Davis erlitt in der vergangenen Saison eine Augenverletzung, als er mit dem Ellbogen seines Teamkollegen Daniel Gafford kollidierte, und musste sich einer Operation unterziehen, um eine Netzhautablösung zu reparieren. Der Arzt hat dem 32-Jährigen die Freigabe erteilt, weiter Basketball zu spielen, aber er wird eine spezielle Art von Schwimmbrille tragen müssen.

Fotos vom Training der Dallas Mavericks zeigen bereits AD mit der Brille, und er gibt zu, dass er "nicht allzu begeistert davon" ist und sich im Sommer daran gewöhnt hat. "Die Genesung dauerte etwa vier bis fünf Wochen, in denen ich das Auge wirklich ausruhen und heilen lassen musste. So hatte ich viel Zeit mit der Familie mit den Kindern und der Frau", sagte er (via NBA.com).