Anno 117: Pax Romana ist das am schnellsten verkaufte Anno-Spiel bis heute

Ubisoft hat enthüllt, dass es mit Anno 117: Pax Romana den Jackpot hat. Der von Ubisoft Mainz entwickelte Titel ist erschienen und hat die Erwartungen massiv übertroffen, denn in einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass dieses Kapitel der Serie das bestbewertete und am schnellsten verkaufte Kapitel bisher ist.

Es wird festgestellt, dass in 25 Jahren Anno kein Spiel Pax Romana bei den Veröffentlichungsverkäufen erreicht hat, da das Spiel in wichtigen Märkten und auf großen Plattformen an die Spitze der Rangliste gestiegen ist, einschließlich eines zweiten Platzes in der Bestsellerliste von Steam. Ebenso ist das Spiel mit einer Punktzahl von 85 auf Metacritic das bisher bestbewertete Kapitel, wobei der kritische Konsens mit der Nutzererfahrung übereinstimmt, da auch angegeben wird, dass Pax Romana "beispiellose Spielerzahlen" mit einer durchschnittlichen täglichen Spielzeit von 3,7 Stunden erreicht hat. Das reicht aus, um als der "am schnellsten wachsende Titel der Serie" bezeichnet zu werden.

Über diesen enormen Empfang erklärte Executive Producer Stéphane Jankowski: "Anno 117: Pax Romana setzt offiziell die Segel und markiert ein neues Kapitel für unser geliebtes Franchise und für alle, die ihre Leidenschaft, Kreativität und unzählige Stunden hineingesteckt haben. Wir sind demütig über die unglaubliche Resonanz unserer Spieler. Unser Team bleibt engagiert, hört kontinuierlich auf Feedback und bestrebt sich, den ehrgeizigen Content des ersten Jahres zu liefern, der unsere Spielwelt auf die Provinz Ägypten ausweitet!"

Falls du Anno 117: Pax Romana noch nicht gespielt hast, verpasse nicht unsere begeisterte Rezension des Spiels hier.