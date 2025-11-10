Anno 117: Pax Romana

HQ

Das Angebot, ein römisches Reich zu errichten, würde ich nicht ablehnen. Römische Städte mit den Spielsystemen zu bauen, die wir aus der Anno -Serie gewohnt sind, ist etwas, das ich schon seit vielen Jahren machen wollte. Das letzte Mal, als wir auf die Serie gestoßen sind, haben wir Zeit mit Geschäftsleuten, Industriellen und dem Imperialismus im 19. Jahrhundert verbracht, wir haben Städte in einer sich verändernden Zeit während der Industrialisierung Europas gebaut. In Pax Romana werden Sie keine Industrien aufbauen und kein internationaler Unternehmer werden. Stattdessen wirst du versuchen, dem Kaiser des Römischen Reiches zu gefallen.

Es fällt sofort auf, dass dieser Zeitraum perfekt für dieses Setup geeignet ist. Du schlüpfst in die Rolle einer Figur, bei der du dich entweder zwischen Marcus oder Marcia entscheiden musst. Der Charakter, den du nicht wählst, wird zum Thronfolger und wird während der Kampagne als Nachfolger des Kaisers eine wichtige Rolle spielen. Beide Charaktere haben unterschiedliche Perspektiven auf die Welt und die Ereignisse im Titel. Obwohl Anno im Gefechtsmodus am besten ist, habe ich meine Zeit mit der Kampagne trotzdem genossen, da sie Familienstreitigkeiten, Verrat und Drama bietet. Es ist auch wiederspielbar, dank der Möglichkeit, einen anderen Charakter zu wählen.

Du kannst Feste zu Ehren deiner Götter veranstalten und die Menschen halten sichtbare Umzüge durch die Straßen deiner Stadt ab. In den Städten herrscht ein Leben und eine Bewegung, die beeindruckt.

Während der Kampagne musst du dich auch mit Dialogen auseinandersetzen, die denen ähneln, die du sonst in Rollenspielen finden würdest, und bestimmte Entscheidungen treffen, denen jedoch das Gewicht fehlt, das du in der Welt der Rollenspiele findest. Auf der anderen Seite bietet das Erlebnis Charaktere mit akzeptabler Sprachausgabe und vielen Dialogen. Es hilft auch, die Wiederholung zu durchbrechen, die in diesem Städtebau unweigerlich zur Realität wird, aber du solltest nicht erwarten, dass die Entscheidungen, die du triffst, große Konsequenzen haben und die gesamte Geschichte verändern. Sie können den Ausgang einzelner Situationen verändern und dir kurz- und/oder langfristig Belohnungen geben, und ich kann das System schätzen, da es dir mehr Kontrolle über die Kampagne bietet, anstatt nur darüber, wie du deine Städte baust.

Ich habe in meiner Vorschau geschrieben, dass mich der Titel an Pompeii: The Legacy erinnert und dazu stehe ich. Die Prämisse, eine Insel zu bauen, die nach einem Vulkanausbruch verwüstet wird, ist sowohl aufregend als auch fesselnd, aber das ist nicht der einzige Ort, den Sie besuchen können. Du kannst auch nach Albion, der Heimat der Kelten, reisen. Es ist klar, dass Ubisoft Mainz die beiden Regionen unterscheiden wollten, da beide Gebiete eine unterschiedliche Architektur und ein unterschiedliches Gelände bieten. Dies ist wichtig, wenn Sie in diesem Titel erfolgreich sein wollen, da sie völlig unterschiedliche Herausforderungen bieten. Im Laufe der Kampagne kannst du ganz einfach zwischen beiden Provinzen wechseln, ähnlich wie in früheren Versionen der Serie.

Irgendwo müssen wir alle anfangen. Eine frühe Stadt besteht oft aus einem Hafen, einem Holzfäller, ein paar Häusern und etwas Ackerbau.

Die römische Provinz ist üppig und hat ein typisch mediterranes Klima. Du kannst Weinberge anlegen, Weizen anbauen und Amphitheater errichten. Die Gebäude bestehen oft aus Marmor, Ziegeln und anderen Materialien, die Sie wahrscheinlich aus Geschichtsbüchern kennen. Albion hingegen ist schlammiger und regnerischer. In Albion sind die Häuser oft aus Holz, so dass man je nach Standort eine unterschiedliche Architektur hat, und die Gebäude unterscheiden sich auch in Funktion und Aussehen. In Albion werden schöne Sonnenuntergänge durch eine präsentere Dunkelheit in der Nacht und Regentage ersetzt. Auf den Inseln verteilen sich Sümpfe und man hat nicht annähernd so viel Platz zum Bauen, und ich mochte die Herausforderung, die dieser Teil der Welt bietet. Sie erinnern mich an die etwas schwierigeren Levels in älteren Anno Spielen, bei denen man echte Herausforderungen schaffen kann, wenn man den Schwierigkeitsgrad ein wenig anpasst.

Es gibt eine große Auswahl an Einstellungen, die du ändern kannst, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen oder zu verringern, und während der Reise entdeckst du Technologien in einem ziemlich umfangreichen Technologiebaum für beide Fraktionen. Der Unterschied zum Baum in Anno 1800 besteht darin, dass du sowohl Gebäude als auch Boni und nicht nur Gegenstände erforschst. Du musst deinen Bewohnern Wissen über Bibliotheken und andere Dinge anbieten, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Das System ist typisch für Strategiespiele und funktioniert hier gut. Es ist auch so in den Titel integriert, dass Sie es verwenden müssen. Auch wenn es ein System ist, das ich bei einem Titel wie diesem nicht unbedingt brauche, gibt es mir etwas, auf das ich mich freuen kann.

Neu in der Serie ist der Fokus auf Religion und landgestützte Kriegsführung. Wenn du deine Stadt baust und deinen Tempel errichtest, kannst du einen Gott auswählen, den du anbeten möchtest, und obwohl nicht alle römischen Götter vertreten sind, sind es viele. Ich habe den Meeresgott Neptune gewählt, der das römische Äquivalent zum griechischen Poseidon ist. Durch das Gewinnen vieler Anbeter des Gottes können Partys veranstaltet und Boni freigeschaltet werden. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihrer Stadt und ihrer Zukunft zugute kommen kann.

Eine weitere Neuerung ist der landgestützte Kampf, der den seegestützten Kampf ergänzt. Du kannst Legionen aufbauen und sie einsetzen, um die Inseln zu verteidigen oder deine Gegner zu überfallen. Um dies zu tun, muss man die Truppen per Schiff zu den nahe gelegenen Inseln transportieren und all das funktioniert hervorragend und ich mag die zusätzliche Dimension des Kampfes. Ich habe jedoch schnell gelernt, dass Truppen viele Einwohner benötigen und dies zu Problemen führen kann. Wie üblich gilt es, Wohnungen für die Menschen zu bauen und ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Je mehr soziale Klassen du freischaltest, desto fortschrittlichere Produktionslinien kannst du bauen, und es geht darum, Bedürfnisse, Ausgaben und den Bau einer Stadt in Einklang zu bringen, die sowohl feuerfest ist als auch die Bewohner bei Laune hält. Wenn Ihnen das nicht gelingt, werden Sie Probleme haben, damit umzugehen. Wenn die Brandgefahr hoch ist, können größere Brände ausbrechen, die länger dauern und eine Stadt verwüsten können, und dann müssen Sie Ressourcen in den Wiederaufbau investieren. Das Gleiche kann passieren, wenn die Menschen nicht glücklich sind oder ausländische Truppen auf deine Insel einfallen.

Im Laufe der Zeit expandierst du auf weitere Inseln und handelst mit fremden Nationen. Das klingt vielleicht nicht nach viel, worüber man nachdenken sollte, aber wenn die Städte wachsen, gibt es eine Menge zu bewältigen. Zum Glück gibt es eine Pausenfunktion, wenn Sie sie brauchen...

Dein Hauptschiff ist, wie in allen anderen Titeln der Serie, eines deiner wichtigsten Werkzeuge für den Erfolg. Mit diesem Schiff kannst du handeln, Gegenstände bewegen und mit Charakteren interagieren.

In der Kampagne erfüllst du Missionen für Charaktere und diese Missionen nutzen alle Systeme des Spiels. Du musst Waren liefern, auf neue Inseln expandieren, einen Tempel bauen oder ein Gebiet verteidigen oder Schiffe eskortieren. Du wirst auch in der Lage sein, feindliche Inseln mit Truppen zu erobern und Schlachten auf See zu schlagen. Die Missionen sind abwechslungsreich und lassen dich alles in deinem eigenen Tempo erleben, und eine Mission startet nur, wenn du dich dafür entscheidest, sie zu starten, was bedeutet, dass du das Tempo noch besser kontrollieren kannst. Es gibt auch Nebenmissionen und kleinere Aufgaben, die dir verschiedene Fraktionen während des Spiels geben können. Die letzteren Aufgaben sind in der Regel zeitbasiert und geben Ihnen kleinere Belohnungen als die anderen, sie sind jedoch zufällig und es gibt immer etwas, das Sie tun können.

Dein Bau sollte nicht überstürzt werden, sondern du wirst belohnt, indem du deine Stadt methodisch und strategisch aufbaust. Auch die Persönlichkeit der verschiedenen Charaktere gefällt mir, auch wenn sie in ihrer Sprechweise etwas übertrieben sein können. Pax Romana mag nicht ganz mit Anno 1800 mit all seinen herunterladbaren Paketen mithalten, aber es bietet einen wirklich aufregenden Zeitraum und ein Layout, das mit zukünftigen Inhalten erweitert werden kann. Ich bin mit der Kampagne und dem Gefechtsmodus recht zufrieden, aber was ich mir mehr gewünscht hätte, sind Einstellungen für das Aussehen der Level. Die Anno -Serie bietet keinen Level-Editor mehr und was Sie sehen, ist das, was Sie bekommen.

Ich habe auch die Gelegenheit genutzt, um die Levels mit einem anderen Spieler zu testen. Wenn man das Spiel über das Internet spielen möchte, muss man seinen Freund in eine Lobby einladen, und das hat gut funktioniert, obwohl ich die Multiplayer-Komponente dieser Serie nie wirklich mochte. Man hat die gleiche Menge an Werkzeugen, um seine Matches anzupassen wie im Einzelspieler-Modus, und ich hatte keine nennenswerten Probleme mit dem Modus. Es ist jedoch vielleicht erwähnenswert, dass der Multiplayer-Modus nichts Neues oder Aufregendes bringt, er funktioniert ähnlich wie die älteren Titel.

Wähle entweder einen von drei Schwierigkeitsstufen oder passe alle Einstellungen individuell an und erstelle deine eigenen.

Ich habe auch viel über die Benutzerfreundlichkeit nachgedacht, nachdem ich Europa Universalis V überprüft habe. Eine Sache, die ich mir schon lange für die Anno -Serie gewünscht habe, sind Werkzeuge in der Benutzeroberfläche, um ein besseres Bild davon zu bekommen, welche Gebäude glücklich sind, unerfüllte Bedürfnisse haben und dergleichen. Das war noch nie wirklich ein Feature der Serie, aber man sollte oft den Statistik-Tab in einem Seitenmenü verwenden oder auf einzelne Gebäude klicken, allerdings ist das recht zeitaufwendig, wenn man nicht finden kann, welche Gebäude in größeren Städten Probleme haben. Die Filter würden sich dann je nach Insel ändern, so dass man immer die richtigen Informationen erhält. Im Moment finde ich die Benutzeroberfläche gut, aber die Erfahrung selbst könnte mit Filtern für die Inseln etwas besser sein, damit es einfacher ist, Problembereiche auf der Karte zu finden.

Wenn es eine Sache gibt, mit der ich ein ernsthaftes Problem habe, dann ist es die Leistung. In der Version, die ich getestet habe, schwankte die Leistung bei höheren Einstellungen zwischen akzeptabel und schlecht. Selbst bei niedrigeren Einstellungen kann es vorkommen, dass der Titel Probleme hat, akzeptable Bilder pro Sekunde zu erreichen. Bis zu einem gewissen Grad kann dies auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass es sehr stilvoll ist und viele der neuesten Technologien für Ray-Tracing, HDR und vieles mehr anwendet. Gleichzeitig schneidet es auch bei niedrigeren Einstellungen nicht besonders gut ab. Es war voll spielbar, aber man muss wissen, dass die Leistung nicht perfekt ist und wahrscheinlich auch nicht zum Start des Titels sein wird. Wenn Sie ein älteres Gerät verwenden, kann es sich lohnen, auf Tests des Titels auf Computern zu warten, die in Leistung und Kapazität Ihrem ähnlich sind.

Wenn Sie Ihre Stadt entwickeln wollen, müssen Sie Technologien erforschen, was Zeit braucht und mit Hilfe von intelligenten Bewohnern schneller erledigt werden kann.

Allerdings muss ich dieser Fortsetzung ein Lob aussprechen. Es ist wirklich stylisch für das Genre, das Licht spiegelt sich wunderschön in den Ozeanen, der Himmel wechselt bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wunderschön die Farben, die Städte sind voller Leben, und je nachdem, ob es ein Festival gibt oder nicht, kann man Leute sehen, die Dinge auf dem Markt kaufen oder andere Gebäude besuchen. Neben der Grafik ist auch der Sound wirklich beeindruckend, und die Musik ist wunderschön und passt perfekt zum Erlebnis. Sogar der Hintergrund klingt gut, z.B. mit Leuten, die auf der Straße sprechen und Kommentare über Ihre Berater. Genau wie in Anno 1800 können Sie auf eine Registerkarte in der oberen Ecke klicken und Benachrichtigungen, zu treffende Entscheidungen und andere Informationen erhalten. Dank all dessen sorgt Ubisoft dafür, dass sich seine Welt lebendiger anfühlt als je zuvor. Es verdient etwas Lob, da ich denke, dass Anno Schwierigkeiten hatte, seine Welten auf eine Weise zum Leben zu erwecken, wie es anderen Städtebauern in der Vergangenheit gelungen ist.

Anno 117: Pax Romana ist ein Simulator über logistische Herausforderungen und Ressourcenmanagement, getarnt in einem Geschichtsmantel. Der Titel bietet ein schönes visuelles Design und besticht durch gute Musik. Es fordert auch Ihr Denken und Ihre Entscheidungsfindung heraus, aber leider gibt es einige Mängel in den technischen Aspekten. Ich vermisse auch Varianten von lesbaren, farbcodierten Filtern, damit Probleme in den Ressourcenketten schneller identifiziert werden können. Trotzdem ist dies der beste Städtebauer des Jahres, der in den glorreichen Tagen des Römischen Reiches spielt. Wenn Sie sich für Geschichte interessieren, Spaß daran haben, Städte zu bauen, Logistik zu verwalten und etwas in Ihren fähigen Händen wachsen sehen möchten, ist dies genau das Richtige für Sie. Es ist eine natürliche Fortsetzung der Anno -Serie und fühlt sich modern an, obwohl wir in der Zeit zurückgereist sind. Ich kann dies nur empfehlen, wenn es sich so anhört, als würde es Ihnen gefallen und Sie haben einen leistungsfähigen Computer zur Verfügung.