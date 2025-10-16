Anno 117: Pax Romana Final Preview - Ein moderner Städtebau, der in einer älteren Ära spielt

HQ

Wir von Gamereactor haben das mit Spannung erwartete Anno 117: Pax Romana in die Hände bekommen. Anno ist, wie wir wissen, ein Städtebauspiel und eine langjährige Serie, die große Teile der Geschichte umspannt. Letztes Mal haben wir die industrielle Revolution besucht, und jetzt ist es an der Zeit, weiter zurück in die Geschichtsbücher zu reisen. In Anno 117: Pax Romana besuchen wir das Römische Reich, oder besser gesagt, Teile ihres riesigen Reiches. In der Vorschauversion konnte ich den ersten Teil der Kampagne und auch Aspekte des offeneren Sandbox-Modus testen.

In der Kampagne kannst du deinen Hauptcharakter auswählen. Die Wahl hat entweder Marcus oder Marcia, die mit dem Wiederaufbau einer Insel beauftragt werden, deren Stadt durch einen Vulkanausbruch zerstört wurde. Beide Geschichten unterscheiden sich geringfügig, und wenn Sie alles sehen möchten, was die Kampagne zu bieten hat, müssen Sie beide ausprobieren. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, liegt das daran, dass die Prämisse ähnlich ist wie in Pompeii: The Legacy, aber der Unterschied hier besteht jedoch darin, dass die Titel an verschiedenen Orten spielen und sich leicht unterschiedliche Freiheiten beim historischen Material nehmen. Anno spielte schon immer in einer eigenen Welt, und obwohl die Charaktere realen Personen ähneln, haben sie selten die gleichen Namen und die Orte sind oft fiktiv.

Die Grafik wurde deutlich verbessert. Alles wirkt lebendiger und eindrucksvoller.

Die Städte sind voller Leben und fühlen sich lebendiger an als zuvor.

Diese Welt voller Inseln ist perfekt, um dir als Spieler zu ermöglichen, eine funktionierende römische Gesellschaft aufzubauen. Du beginnst mit dem Bau eines Hauses für den Holzfäller des Dorfes, Häuser für die Menschen und eines Fischerhafens. Genau wie in früheren Titeln geht es in dem Spiel darum, die Bedürfnisse der Bewohner zu erfüllen und zu befriedigen, deinen Einfluss zu vergrößern und dich auf andere Inseln auszubreiten. Um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, ist das fortschrittliche Ressourcensystem zurück, und die Länge dieser Ketten kann variieren. Zu Beginn des Städtebaus sind die Anforderungen in der Regel relativ gering, bevor man ein Endprodukt erhält, das die Menschen nutzen oder verkaufen können. Um zum Beispiel Brot zu backen, musst du Weizen anbauen, damit du dann Mehl bekommst. Man muss sich überlegen, wie und wo man baut, damit die Stadt gut funktioniert. Abhängig von der Wahl des Levels kann es sich auf Ihr Erlebnis auswirken. Das römische Level ist einfacher mit mehr Ressourcen und nutzbarem Gelände, während Celtic Albion auf der anderen Seite aufgrund von Sumpfgebieten und weniger bebaubarem Gelände erheblich kniffliger ist.

Sie fragen sich vielleicht, was die Unterschiede zu seinen Vorgängern sind. Eine der wichtigsten Änderungen gegenüber früheren Versionen besteht darin, dass die Benutzeroberfläche attraktiver und einfacher zu navigieren ist als zuvor. Die Art und Weise, wie du Gebäude freischaltest, wird mit Symbolen und Schlössern angezeigt, auf die du klicken musst. Darüber hinaus ist es viel einfacher als zuvor, Gebäude zu platzieren, Grenzen für Farmen zu ziehen und ähnliche Aufgaben zu erfüllen, die Sie als Bürgermeister haben. Diesmal gibt es auch einen landbasierten Kampfmodus und ein System für Götter, das Verbesserungen für deine Community bietet. Obwohl ich ein wenig misstrauisch war, wie das funktionieren würde, sieht das, was wir getestet haben, vielversprechend aus.

Es stehen vier Schwierigkeitsstufen zur Auswahl. Sie können entweder benutzerdefinierte Optionen von den Entwicklern auswählen oder Ihren eigenen Schwierigkeitsgrad anpassen.

Die Anno -Reihe neigt dazu, sich im Laufe ihrer Iterationen nicht viel zu ändern, aber dies unterscheidet sich ausreichend von Anno 1800 und ich denke definitiv, dass es für sich allein stehen kann. Wenn Sie die Serie noch nicht ausprobiert haben, ist dies auch ein willkommener Titel, der Sie nicht in die Spielmechanik stürzt. Wenn du nicht auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad spielst, darfst du dir Zeit lassen und nach dem, was wir bisher getestet haben, werden dir verschiedene Schwierigkeitsgrade für deine Gegner und die Karten selbst angeboten. In der Demoversion konnten wir als Anführer eine ganze Reihe von Optionen anpassen, z. B. wie aggressiv oder passiv sie sind und vieles mehr. Auf diese Weise kannst du entscheiden, wie schwierig oder einfach deine Reise sein wird, und je nachdem, in welcher Welt du deine Stadt baust, kann es variieren, wie schwierig oder einfach du sie haben möchtest.

Ich war fasziniert von der Geschichte, der schönen Musik, der ruhigen Umgebung und dem Lösen von Rätseln. Es gibt eine Ruhe in Anno, die schwer zu fassen ist, und ich bin auch von der Klanglandschaft beeindruckt. Neben der angenehmen Musik klingen die Städte lebendiger denn je, aber der einzige besorgniserregende Aspekt ist die Darbietung, die in dieser Vorschauversion nicht ganz mithalten kann. Gleichzeitig konnte ich den Titel mit ein paar Einstellungen und Anpassungen trotzdem flüssig zum Laufen bringen. Das Spiel nutzt sowohl HDR als auch Ray-Tracing, um eine wunderschöne Welt zu rendern, die man sich ansehen kann. Wenn Sie wissen, dass Sie nicht über den neuesten Computer verfügen, ist es einfach, viele Grafikeinstellungen nach Bedarf anzupassen, und es gibt auch Einstellungen für Farbenblindheit und andere Dinge, die wertvoll sein können.

Die Boote sind in diesem Titel genauso wichtig wie in seinen Vorgängern.

Wenn Sie an einem modernen Städtebau interessiert sind, der in einer älteren Ära spielt und von einem erfahrenen Entwickler geleitet wird, sieht dies vielversprechend aus. Auch wenn du dich nicht mit Zugverkehr, Autobahnen und Buslinien auseinandersetzen musst, musst du mit Krieg, Logistik, Ressourcen, Städtebau, Handel und vielem mehr jonglieren. Es ist eine unterhaltsame Erfahrung, die wir bei Gamereactor vor der Veröffentlichung überprüfen werden. Basierend auf der 2-5-stündigen Kampagne und den beiden Sandbox-Modi, die wir getestet haben, sieht dies vielversprechend aus, bevor es erscheint, denn Anno 117: Pax Romana erscheint am 13. November für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5.