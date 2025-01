Anker Soundcore Space One Pro

Wie wir bereits mehrfach festgestellt haben, kann Anker überraschenderweise viel mehr als nur ein anständiges USB-C-Kabel oder die besten Powerbanks auf dem Markt herstellen. Es ist eine überraschend breite Organisation, die aus mehreren Untermarken besteht, und wir sind tatsächlich schon kurz auf eine davon, Soundcore, gestoßen.

Der Soundcore Motion X600 war ein ziemlich netter kleiner Bluetooth-Lautsprecher mit überraschend viel Leistung, und wenn das Ihre Fantasie gekitzelt hat, haben sie jetzt auch ein relativ teures und überraschend wettbewerbsfähiges Over-Ear-Headset namens Soundcore Space One Pro auf den Markt gebracht, und obwohl es viel billiger ist als ein AirPods Max, Sony WH-1000XM5 oder ähnliches, versucht Anker immer noch, direkt mit den großen Jungs zu konkurrieren.

Was ist Soundcore Space One Pro? Wie oben erwähnt, handelt es sich um ein Over-Ear-Headset für etwa 150 £. Es wird ein starker Fokus auf die Faltbarkeit gelegt, ein Aspekt, der vor allem bei den AirPods Max und Sonos Ace fast verloren gegangen ist – aber der Space One Pro lässt sich zusammenklappen und dank einer leichten und flexiblen Bauweise besteht absolut keine Gefahr, dass er kaputt geht.

Es sieht ein wenig anonym aus, grenzt an Langeweile, und es fehlt hier an unverwechselbaren Designmerkmalen, um es hervorzuheben. Eine größere Auswahl an kräftigeren Farben, anderen Materialien oder einfach nur eine hochwertigere Verarbeitung wäre vorzuziehen gewesen, aber Anker ist hier extrem konservativ und funktioniert in einem überfüllten Markt wie diesem nicht.

Werbung:

Glücklicherweise gibt es im Inneren viel bessere Nachrichten; Der Space One Pro verwendet 40-mm-Treiber mit dreifachen Membranen, was bedeutet, dass es Platz und Abstimmung gibt, um hochauflösende LDAC-Codecs zu gewährleisten. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Mikrofonen, die eine Geräuschunterdrückung in bis zu vier Stufen ermöglichen. Er klingt ziemlich gut, das muss man Anker lassen, und der Klang erreicht sowohl eine inhärente Ausgewogenheit als auch einen Punch, den wir normalerweise mit JBL verbinden. Nein, es ist nicht das fein abgestimmte Klangerlebnis, das ich je hatte, aber hier zeichnet sich Anker aus.

Bei eingeschaltetem ANC kann man mit einer Akkulaufzeit von 40 Stunden rechnen, was auch wirklich nicht zu verachten ist. Nein, das macht das Space One Pro nicht zu einem Champion, aber es ist perfekt zu bedienen, und auch hier ist es erwähnenswert, dass die Hauptkonkurrenten des Headsets deutlich mehr kosten.

Das Hauptproblem ist wieder eine Art unverwechselbare Qualität, und dann ist da natürlich die Tatsache, dass Anker Ihnen dieses Headset ohne Hartschale verkauft, eine Tasche mit einem Rahmen, mit dem Sie es in der Tasche schützen können. Das bekommt man nicht, man muss sich mit einer Tasche begnügen, und das ist nicht gut für 150 Pfund.

Werbung:

Space One Pro ist günstig, aber Sie können die etwas veraltete Sony WH-1000XM4 zum gleichen Preis bekommen. Nein, es ist nicht wie neu, aber Sie erhalten einen ausgewogenen Klang, eine bessere Geräuschunterdrückung und vielleicht sogar mehr Komfort zum gleichen Preis. Das soll nicht heißen, dass Anker hier das Ziel verfehlt, denn das ist ganz und gar nicht der Fall, aber es bedeutet, dass sich das Space One Pro unbeholfen in der Mitte platziert, wo es weder ein Flaggschiff noch ein Flaggschiff-Killer ist.