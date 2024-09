Anker Prime Powerbank (20.000 mAh)

Es gibt unbestreitbar starke Verbindungen zwischen dieser Rezension und einer, die wir vor nicht allzu langer Zeit gemacht haben. Und warum ist das so? Nun, denn praktisch alle Vorteile, die man im großen Anker Prime Powerbank von über 27.000mAh findet, findet man auch hier in seinem sogenannten "kleinen Bruder".

Es wird immer noch über das leicht fabelhafte Standladegerät aufgeladen, das separat erhältlich ist, kann aber sowohl alleine aufgeladen werden als auch die Prime Powerbank, die Sie damit gekauft haben. Es ist immer noch ziemlich fantastisch gestaltet, ohne zu viel zu wiegen, das kleine Display ist in Farbe gehalten und gibt dir nicht nur einen einfachen prozentualen Überblick, wie viel noch übrig ist, sondern auch, wie viel Watt aus jedem einzelnen Anschluss kommt, sowie einen netten kleinen Timer. Wenn Sie noch mehr Informationen wünschen, gibt es eine spezielle App, mit der Sie diese auf dieFind My beste Art und Weise über Sounds wiederfinden und einen detaillierteren Überblick erhalten können.

Auch wenn es nur halb so groß ist, bekommt man satte 20.000mAh zum Spielen, und die Ladegeschwindigkeit ist sogar relativ nah an seinem großen Bruder. Wir sprechen hier von 200 Watt insgesamt, und Sie können all dies verwenden, um beispielsweise zwei Computer gleichzeitig mit jeweils 100 Watt zu laden.

Das ist eine Menge Vielseitigkeit in einem Produkt, das sowohl relativ günstig ist als auch alle Vorteile des teureren, größeren Modells beibehält, was einmal mehr beweist, dass Anker aus gutem Grund den ersten Platz in diesen Märkten einnimmt. Hinter der Ästhetik steckt Funktionalität, und sie konzentrieren sich sehr direkt auf bestimmte Anwendungsfälle - dies ist jedes Mal zu spüren, wenn Sie eine Prime Powerbank verwenden.

Werbung:

Das Beste daran ist, dass Sie diese kleinere Version an einigen Orten für nur 84,20 Euro bekommen können, und dafür ist es ein Schnäppchen, auch wenn Sie mehr Kapazität für weniger Geld finden können. Nein, es ist das Bindegewebe dazwischen, das den Wert schafft, und wenn man sich dann auch noch dafür entscheidet, das erwähnte 100W Charging Base zu einem ähnlichen Preis zu kaufen, hat man ein Kraftwerk zu Hause, das wirklich alles auf einmal kann.

Ich habe gesagt, dass diese Rezension kurz sein wird, aber das bedeutet nicht, dass diese Prime Powerbanks hier in der Redaktion nicht absolute Favoriten sind - das sind sie. Und das wird sich in der Bewertung widerspiegeln. Ob es sich um dieses Modell oder die größere Variante mit 26.000 mAh handelt, hier kann man wirklich nichts falsch machen.