Animal Crossing: New Horizons 3.0 enthält Lego-Gegenstände und Dorfbewohner aus Splatoon und Zelda

Wie wir gestern berichtet haben, ist Nintendo dabei, Animal Crossing: New Horizons auf Switch 2 zu aktualisieren, mit einem kostenlosen Update, das am 15. Januar veröffentlicht werden soll. Neben der 4K-Grafik gibt es mehrere neue Gameplay-Features sowie neue Inhalte wie ein Hotel und Trauminseln.

Aber... Es gibt auch ein paar Gastauftritte. Unter anderem dürfen wir uns auf Lego-Items freuen, mit denen wir unsere Häuser dekorieren können, sowie Inhalte sowohl aus Splatoon als auch aus Zelda (kosmetische Items zum Kauf, aber auch neue Dorfbewohner, wenn man Amiibos aus den jeweiligen Spielserien scannt). Als ob das noch nicht genug wäre, wurde auch bestätigt, dass wir die Konsolen im Spiel verwenden können, um Retro-Spiele zu genießen - eine Funktion, die ein Switch Online-Abonnement erfordert und es Ihnen somit ermöglicht, die Spiele trotzdem zu genießen. Aber es macht natürlich trotzdem Spaß für diejenigen, die sich eine Pause vom Schuften für Tom Nook gönnen möchten, indem sie ein wenig Ice Climber spielen.