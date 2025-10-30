Animal Crossing: New Horizons erscheint am 15. Januar für Nintendo Switch 2 zusammen mit dem kostenlosen Update 3.0 für beide Versionen

HQ

Nintendo hat gerade über seine Nintendo Today! App an, dass die native Version von Animal Crossing: New Horizons für Nintendo Switch 2 am 15. Januar 2026 veröffentlicht wird. Diese neue Version wird in physischer Form für 64,99 € veröffentlicht und ist auch als Upgrade für aktuelle Spieler der Nintendo Switch 1-Version für 4,99 € erhältlich.

Die neue Version von Nintendos Blockbuster aus dem Jahr 2020 wird nicht nur die Grafik auf 4K/60 FPS aufpolieren, sondern auch neue Funktionen für Switch 2 nutzen, wie z. B. die Möglichkeit, live mit deinen Freunden zu chatten, während ihr alle zusammen dieselbe Insel besucht, sowie die Webcam zu verwenden, um die Gesichter der anderen zu sehen, während ihr spielt. Und das wirst du wahrscheinlich auch müssen, denn jetzt gibt es mehr Besucher auf einmal: Die maximale Anzahl an Freunden in einem Spiel erhöht sich von 8 auf 12 Spieler auf Nintendo Switch 2. Wenn du mit dem eingebauten Mikrofon den Namen eines Dorfbewohners sagst, den du lokalisieren möchtest, erhältst du auf dem Bildschirm eine Benachrichtigung, wo er sich gerade befindet.

Neben dieser Veröffentlichung wird am 15. Januar auch das Animal Crossing: New Horizons Update 3.0 für alle Spieler veröffentlicht, das neue Inhalte wie ein Hotel an der Küste der Insel enthält, das von der Familie des Kapitäns geführt wird, und ihr müsst helfen, das Innere des Hotels zu dekorieren und mehr Besucher auf eure Insel zu locken. Als Belohnung für Ihre Hilfe erhalten Sie Hotelgutscheine, die Sie im hoteleigenen Shop gegen exklusive Artikel einlösen können.

Auch der Lagerraum im Lagerraum wurde erweitert und bietet nun Platz für bis zu 9.000 gelagerte Gegenstände, darunter Blumen, Bäume und Sträucher.

Aber vielleicht am interessantesten ist, dass wir jetzt doppelt so viel Platz haben, um buchstäblich unser Traumhaus zu erschaffen..., denn Nintendo hat jetzt eine "Trauminsel" eingebaut, die erscheint, wenn man in seinen Träumen ist (tatsächlich kann man bis zu drei Trauminseln erschaffen), damit man nie aufhören wird, zu bauen und das Spiel zu genießen.

Mit all diesen Verbesserungen und der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 Edition besteht kein Zweifel daran, dass Animal Crossing: New Horizons ein großes Comeback feiern wird. Der Nachteil ist vielleicht, dass dies wahrscheinlich bedeutet, dass ein neuer Teil der Serie noch ein paar Jahre entfernt ist.

Alles, was für Animal Crossing: New Horizons im kostenlosen Update und in der Nintendo Switch 2-Version kommt, erfährst du im ausführlichen Trailer unten.