Aniimo Hands-on-Vorschau: Ein Pocket-Monster-Mash-up aus allem, was zuvor kam,

Es besteht größere Chance, dass die Hölle als real bestätigt wird und dann zufriert, als dass Pokémon als König der Kreaturensammler besiegt werden. Es wäre jedoch falsch zu sagen, dass jeder Spieler vollkommen zufrieden damit ist, wie der König der niedlichen Tiere das Genre handhabt. Palworld, Cassette Beasts und Digimon Story: Time Strangers haben bewiesen, dass es Alternativen gibt, und in letzter Zeit haben wir Zeit in Aniimo verbracht, einem neuen, glänzenden Kreaturensammler, der versucht, sich in diesem schnell wachsenden Subgenre einen eigenen Platz zu erschaffen.

Aniimo ist... Aniimo ist... Um ehrlich zu sein, ist es wirklich schwer, es auf einen Satz oder sogar einen Absatz zu beschränken, der all die Möglichkeiten zusammenfasst. Mein Notizbuch ist mit zufälligen Notizen bekrakelt, die mich wie den verrückten Protagonisten einer Lovecraft-Geschichte fühlen lassen, wenn ich sie durchblättere. Im Grunde ist das Spiel das, was man von einem Kreaturensammeln-Abenteuer erwarten würde. Du erstellst deinen eigenen Charakter, der natürlich ein absolutes Naturtalent darin ist, die niedlichen Bestien zu fangen, die die Tutorial-Zone füllen, und schließt dich dann einer Forschungsexpedition an, in der Hoffnung, die wilde Region namens Idyll zu erkunden. All das dient als großartiger Vorwand, um mehr Aniimo zu fangen, sie zu trainieren und als sie zu kämpfen.

Ja, das stimmt. Du kämpfst als Aniimo im Spiel, nicht gegen sie. Es nimmt die rundenbasierte Formel, die man von etwas wie Pokémon erwartet, und verzichtet auf sie durch Echtzeitkämpfe, in denen man sich mit seinem Aniimo verbinden kann, um im Grunde als Pokémon zu spielen. Nach unseren wenigen Stunden mit dem Spiel scheint dies Aniimo s stärkster Alleinstellungsmerkmal zu sein, denn es verwandelt das Spiel im Grunde von einer eher passiven Erfahrung, bei der man nur die coolen Sachen entscheidet, die deine Kreaturen tun, zu einer viel aktiveren, bei der man in Third-Person-Kämpfe gegen andere Kreaturen und große Raidbosse geworfen wird. Jede Aniimo hat ihre eigenen Moves und Typen, und wie zu erwarten, spielen diese Typen im klassischen Schere-Stein-Papier-Stil gegeneinander. Feuer schlägt Gras, Wasser schlägt Feuer und so weiter.

Der offensichtliche Vergleich für jedes Spiel dieser Zeit ist Pokémon, obwohl ich sagen muss, dass ich von Aniimo viel mehr Digimon-Vibe bekommen habe. Von der Geschichte über das Design der Kreaturen bis hin zur Art, wie sie sich entwickeln oder ihre Nova-Stufe erreichen – ja, es sieht vertraut aus, wenn man ein Pokémon-Spiel gespielt hat, aber es nimmt auch das, was aus anderen großen Franchises des Subgenres möglich ist. Wo du wahrscheinlich das Gefühl hast, eine Version von Pokémon aus einer alternativen Dimension zu spielen, ist beim Fangen, da dies besonders dem frei herumlaufenden, Echtzeit-Kampf in Pokémon Legends: Z-A sehr ähnlich ist. Schwäche einen Aniimo, um deine Chance zu erhöhen, ihn zu fangen, versuche, dich anzuschleichen, wenn du kannst, um ihn unvorbereitet zu erwischen, du kennst das Prozedere. Es gibt auch eine Bremsmechanik, bei der man, wenn man einen Aniimo genug betäubt, ihn für eine Weile betäuben kann, was den besten Moment zum Fangen macht.

Wenn du ein solches Spiel schon einmal gespielt hast, wirst du mit den meisten Aniimo gut vertraut sein, mit der einzigen Ausnahme des bereits erwähnten Twining-Mechanismus. Das dient nicht nur für Kämpfe, sondern ermöglicht dir auch den Zugriff auf verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten auf der Karte, wie Schwimmen, Gleiten, Klettern und mehr. Die Aniimo, die du fängst und in deinem Trupp behältst, sind daher ziemlich wichtig, da sie als ständige HM-Nutzer fungieren und dich schneller dorthin bringen können, wo du hinmusst. Da die Karte auch in Aniimo absolut riesig ist, brauchst du diese Merkmale, wenn du im Handumdrehen irgendwohin willst.

Während die Kreaturendesigns durchaus schön sind, wirkt das Twining einzigartig und macht Spaß, und die Welt ist ansprechend fürs Auge, Aniimo wirft so viel so schnell auf einen Kopf, dass es schwerfällt, irgendetwas zu schätzen und zu verstehen. Informationsüberflutung wirkt etwas untertrieben, denn beim ersten Blick im Spielmenü und all den Auswahlmöglichkeiten versteht man, was ich meine. Vergleicht man zum Beispiel mit der zurückhaltenden Einführung von Pokémon, wo man in der ruhigsten Stadt startet und den einfachsten Überblick über die Welt bekommt, ist Aniimo ein Wirbelwind aus Exposition, Ideen und Mechaniken, der einen schon vor dem Verlassen der Tutorial-Zone ins Rollen bringt. Es wirkt irgendwie TikTok-mäßig, da man sich nicht langweilt, da immer eine neue Nummer mit einem auffälligen Effekt auf dem Bildschirm auftaucht.

Es gab einige Performance-Probleme sowie visuelle Bugs in den Zwischensequenzen des Spiels, aber da wir uns hier in einer frühen Phase von Aniimo befinden, können wir hoffen, dass diese rechtzeitig zur vollständigen Veröffentlichung behoben werden. In diesem frühen Stadium bin ich mir jedoch nicht sicher, wo ich mit Aniimo stehe. Es fühlt sich definitiv so an, als würden die Entwickler alles an die Wand werfen, um zu sehen, was hängen bleibt. Das könnte anfangs ausreichen, um Spieler anzuziehen, aber langfristig könnte es nicht funktionieren. Nur die Zeit wird es zeigen, aber zumindest im Moment kann ich sagen, dass der Twining-Mechanismus besonders hervorsticht, wenn auch nur, weil er im Spiel so nahtlos ist.