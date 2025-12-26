Andy Roddick beeindruckte von Djokovics Leistung 2025, bezweifelt aber, dass er einem kompletten Grand Slam standhalten kann

HQ

Der ehemalige Tennisspieler Andy Roddick, der 2003 die US Open gewann und dreimal Wimbledon-Finalist war sowie 32 Titel gewann, darunter fünf Masters, betreibt nun einen beliebten YouTube-Kanal namens Served, der über Tennisnachrichten spricht, und in seinem neuesten Video, das am 26. Dezember veröffentlicht wurde, sprach Roddick über die Zukunft der Top Fünf der ATP.

Novak Djokovic ist der einzige Spieler in den Top 5, gegen den Roddick angetreten ist. Vor seinem Rücktritt 2012 spielten Roddick und Djokovic neunmal, und Roddick gewann fünf dieser Spiele. Was wirklich überraschend ist, ist jedoch, dass Roddick nur fünf Jahre älter ist als Djokovic, der mit 38 Jahren immer noch auf Platz vier der ATP-Rangliste steht, nur 300 Punkte hinter Alexander Zverev, wenn auch mit großem Abstand zu den Top zwei, Alcaraz und Sinner.

Roddick lobte Djokovic und bezeichnete ihn als "Teilzeit-Tennisspieler", da er an Turnieren und Spielen teilnahm. Djokovic beendete das Jahr mit einer Sieg-Niederlagen-Bilanz von 39-11, gewann zwei ATP-250-Turniere in Genf und Athen, setzte jedoch auf Grand Slams und verpasste einige Masters-1.000-Turniere sowie die ATP-Finals.

"Wie bewerten wir dieses Jahr im Vergleich zu seiner Karriere? Es war so, als wäre jedes Jahr, in dem er kein Major gewinnt, wahrscheinlich enttäuschend für ihn. Dieses Jahr war verrückt anzusehen. Er war im Grunde ein Teilzeit-Tennisspieler, der immer noch der drittbeste Spieler der Welt war. Das ist ein Scherz. Das ist unglaublich beeindruckend", sagte Roddick.

Kann Djokovics Körper einen zweiwöchigen Grand Slam aushalten?

Obwohl er weniger Turniere bestritt und nur zwei kleinere Turniere mit 250 ATP-Punkten gewann, erreichte er dennoch das Halbfinale aller vier Grand Slam, was 800 Punkte bringt. Roddick bezweifelt jedoch, dass sein Körper einem zweiwöchigen Grand Slam mit Best-of-Five-Spielen standhalten kann. "Ich weiß nicht, ob er so trainieren kann wie früher. Und wenn du das nicht kannst, kannst du dann deinen Körper über zwei Wochen bei einem Major-Best-of-Five durchhalten?"

Novak Djokovic hat bereits bestätigt, welches erste Turnier er 2026 spielen wird, und zwar vor den Australian Open, beim Adelaide International, einem ATP-250-Turnier vom 12. bis 17. Januar. Glauben Sie, dass Novak Djokovic dieses Jahr einen Grand Slam gewinnen wird?