Andy Murray spricht offen über seine Trainererfahrung von Djokovic: "Ich habe nicht die Ergebnisse erzielt, die ich mir gewünscht hätte."

HQ

Der ehemalige Weltranglistenerste und Gewinner von drei Grand Slams sowie zwei olympischen Goldmedaillen Andy Murray beendete im Sommer 2024 seine Karriere im Profitennis und wurde nach einer sehr kurzen Pause Trainer seines ehemaligen Rivalen Novak Djokovic. Die unwahrscheinliche Partnerschaft zwischen zwei Größen aller Zeiten hielt jedoch nicht lange: nur zwischen November 2024 und Mai 2025.

In dieser Zeit erreichte Djokovic das Halbfinale der Australian Open und das Finale der Miami Open. Allerdings hat eine Verletzung, die er beim Australian Grand Slam erlitten hat, ihre Pläne für die ersten Wochen der Saison 2025 vereitelt, und "es waren sicherlich schwierige Monate für ihn, aber ich denke auch, denke ich, für das Team und uns alle".

Murray sprach offen über seine kurze Zeit als Djokovics Manager beim Tennis Podcast: "Ich war enttäuscht. Wahrscheinlich hat er nicht die Ergebnisse bekommen, die ich mir für ihn gewünscht hätte. Aber ich habe viel darüber gelernt, was Coaching ist."

Er fügte hinzu, dass er ihn vor der Verletzung in diesem Turnier "lächerliches Tennis spielen sehen" gesehen habe, und lobte Djokovics anspruchsvolle Haltung: "Novak ist, wie ich selbst, eine herausfordernde Persönlichkeit, was seine Art an Tennis angeht und extrem anspruchsvoll ist. Wenn ich darauf zurückblicke, bin ich froh, dass ich es getan habe. Es ist eine erstaunliche Erfahrung, die ich gemacht habe."