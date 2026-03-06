Andrés Iniesta bot eine Schlüsselrolle in der marokkanischen Fußballnationalmannschaft an, hat aber noch nicht angenommen

HQ

FC Barcelona- und Spanien-Legende Andrés Iniesta wurde nach dem Rücktritt von Walid Regragui als Cheftrainer nach vier Jahren als neuer Sportdirektor in die marokkanische Nationalmannschaft angeboten. Trotz erster Berichte, dass er zugesagt habe (laut EFE wurde heute eine offizielle Erklärung verfasst), hat Iniesta das Abkommen noch nicht akzeptiert und es wurde nichts unterzeichnet.

Am Donnerstag trat Walid Regragui zurück, einen Monat nachdem erste Berichte besagten, dass Marokko seinen Rücktritt nicht akzeptiert habe. Seit Regragui im Sommer 2022 zum Team stieß, erreichte Marokko im Januar letztes Jahr ein historisches WM-Halbfinale und das AFCON-Finale.

Der Königliche Marokkanische Fußballverband ist sehr daran interessiert, Iniesta drei Monate vor der Weltmeisterschaft für die marokkanische Nationalmannschaft zu engagieren. Der neue Cheftrainer, der Regragui ersetzen wird, wurde gestern bekannt gegeben: Mohamed Ouahbi, ehemaliger Trainer der marokkanischen U23-Mannschaft. João Sacramento, ehemaliger Assistenztrainer bei Paris Saint-Germain, AS Roma und Tottenham, wechselte ebenfalls als Assistenztrainer zu Marokko.

Iniesta, 41, der im Oktober 2024 seine Profifußballkarriere beendete und seine Karriere in den Vereinigten Arabischen Emiraten beendete, wurde kürzlichCo-Gründer des Radsportteams NSN Cycling, das aus dem Israel-Premier Tech Team (nun ohne israelischen Einfluss) hervorgegangen ist.