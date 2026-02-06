HQ

Walid Regragui, Cheftrainer der marokkanischen Nationalmannschaft, soll seinen Rücktritt eingereicht haben nach der Enttäuschung der AFCON 2025, bei der sie im Finale mit 0:1 gegen Senegal verloren – ein Spiel, das durch Brahim Díaz' verfehlten Panenka-Elfmeter und die Verzögerung durch senegalesische Spieler berühmt wurde, die sich weigerten zu spielen, weil sie sich "beraubt" fühlten.

Laut Morocco World News gilt Regragui als "erschöpft" nach einem anspruchsvollen Turnier, und da die Weltmeisterschaft 2026 in wenigen Monaten beginnt, wird die Arbeit nicht aufhören. Laut lokalen Medien hat der marokkanische Fußballverband seinen Rücktritt nicht akzeptiert und versucht, ihn zu überzeugen, länger zu bleiben. Wenn er schließlich geht, würde er wahrscheinlich der Saudi Pro League beitreten.

Regragui, geboren in Frankreich und spielte für Teams wie Toulouse, AC Ajaccio, Grenoble und Racing Santander, hatte eine deutlich erfolgreichere Trainerkarriere, darunter den Gewinn der CAF Champions League mit dem marokkanischen Klub Wydad AC.

Seine Zeit an der Spitze der marokkanischen Nationalmannschaft seit 2022 war beeindruckend, führte Marokko auf den vierten Platz bei der Weltmeisterschaft 2022 und eine dominante Serie bei der AFCON 2025... In letzter Minute verwöhnt. Trotz des Mangels an Titeln hat sich Marokko als eine der Nationen etabliert, die man bei der Sommer-Weltmeisterschaft im Auge behalten sollte.