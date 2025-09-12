André Onana wechselt nach Meinungsverschiedenheiten mit Ruben Amorim zu Trabzonspor

HQ

André Onana, kamerunischer Torhüter, wechselt als Leihgabe von Manchester United zu Trabzonspor, dem türkischen Klub in Trabzon im Nordosten des Landes. Dies ist erlaubt, da das Transferfenster in der Türkei noch geöffnet ist (heute schließt) und nach einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem aktuellen Trainer von Manchester United, Ruben Amorim, der alle Spieler, die er für sein Projekt zum Wiederaufbau der Mannschaft nicht mochte, an einem der tiefsten Punkte aller Zeiten losgeworden ist.

Manchester United ist bereits mit dem falschen Fuß in die Saison gestartet (ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage in der Premier League und das Ausscheiden aus dem EFL Cup gegen den Viertligisten Grimsby).

Onana kam in keinem der Premier-League-Spiele zum Einsatz. Amorim setzte ihn nur bei der Niederlage im EFL Cup ein, in der Hoffnung, dass es ein einfacheres Spiel werden würde, stattdessen wurde es zu einer Katastrophe. Der Belgier Senne Lammens war Amorins erste Wahl für das Tor, nachdem er in diesem Sommer für 21 Millionen Euro von Royal Antwerpen verpflichtet worden war.

In den letzten Monaten hat der Verein Spieler verkauft oder ausgeliehen, die einst als Schlüssel für den Verein galten, wie Marcus Rashford, Antony, Garnacho oder Jadon Sancho.