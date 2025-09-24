Amerikanische Golfer vom Ryder Cup spenden Geld für wohltätige Zwecke nach Gegenreaktion auf Zahlungen

HQ

Der Ryder Cup 2025 findet am kommenden Wochenende in New York statt. Beim Golfwettbewerb zwischen Team USA und Team Europa, der alle zwei Jahre stattfindet, gab es normalerweise keine Preisgelder für die Spieler, aber das änderte sich in diesem Jahr: Es wurde bekannt gegeben, dass alle 12 amerikanischen Spieler plus ihr Kapitän 300.000 US-Dollar für wohltätige Zwecke und 200.000 US-Dollar für sich selbst erhalten würden. Früher erhielten die Spieler 200.000 US-Dollar für wohltätige Zwecke und nichts für sich selbst. In der Zwischenzeit erhalten die europäischen Spieler nichts.

Dies löste eine große Kontroverse aus, da es den Ryder Cup befleckte, einen Wettbewerb mit großem Prestige, bei dem es nie um Geld ging. Die Fans beschwerten sich, und sogar Luke Donald, der Kapitän des europäischen Teams, deutete an, dass der Unmut der Fans in New York zu einer Gegenreaktion auf die amerikanischen Golfer führen könnte.

"Wir alle wissen, wie hoch die Ticketpreise sind, die im Durchschnitt bei etwa 750 Dollar pro Stück liegen. Es wird also ein teurer Ausflug für eine vierköpfige Familie. Wenn die US-Spieler bezahlt werden und keine Leistung bringen, könnten die New Yorker sie darauf aufmerksam machen", sagte Donald.

Als Reaktion auf die Gegenreaktion haben einige amerikanische Spieler wie Scottie Scheffler, Xander Schauffele und der Kämpfer Keegan Bradley angekündigt, dass das gesamte Geld, das sie erhalten werden, für wohltätige Zwecke gespendet wird.

"Meine Frau und ich machen gerne viel in unserer lokalen Gemeinde und ich war noch nie jemand, der angekündigt hat, was wir tun", sagt Scheffler. "Ich mag es nicht, wohltätige Dollars für irgendeine Art von Anerkennung zu geben. Wir haben etwas für das Geld geplant, das wir erhalten werden", und deutet an, dass er es an lokale Organisationen in Dallas spenden wird.

Andere wurden nicht gefragt, was sie tun werden, so dass die Kontroverse wahrscheinlich während des Ryder Cup an diesem Wochenende in der Luft schweben wird.