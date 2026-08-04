AMD wird sich diesen Monat mit Nvidia-Preiserhöhungen der GPUs anschließen

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Ein weiterer Monat, eine weitere Runde von Schlagzeilen darüber, dass alles, was mit Technik zu tun hat, teurer wird. Wenn Sie schon darüber nachgedacht haben, nach einem Preisanstieg von über 30 % auf einen Gaming-PC umzusteigen, sollten Sie es sich vielleicht noch einmal überlegen. Ende letzter Woche haben wir gesehen, dass Nvidia seine GPU-Preise insgesamt erhöht hat, und nun scheint AMD, der Hersteller der Radeon-Grafikkarten, dasselbe zu tun.

Laut dem Branchenanalysten Harukaze5719 (über PC Gamer) hat AMD seinen Herstellern mitgeteilt, dass in diesem Monat eine Preiserhöhung für alle GPUs erwartet wird. Wir wissen nicht genau, wann die Preiserhöhung in Kraft treten wird, aber die Kosten werden voraussichtlich um "mindestens 10 %" steigen.

Dieser Preisanstieg wird voraussichtlich zuerst die Partner treffen. Das bedeutet zwar nicht zwangsläufig, dass die Kostensteigerung auch die Verbraucher trifft, aber es gibt kaum einen Grund, warum ein Unternehmen die zusätzlichen Kosten tragen sollte, die ihnen auferlegt werden.

Egal, ob Sie auf PC oder Konsole spielen und ein Upgrade suchen, Sie müssen deutlich mehr Geld ausgeben als noch vor ein paar Jahren. Von Krypto-Mining bis hin zu KI-Krisen – GPU-Preise können einfach keine Pause einholen.