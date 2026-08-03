Xbox Series X /S Preiserhöhungen in Großbritannien und Europa bestätigt, wobei Series X auf 670 Pfund stieg

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Wir wussten, dass wir mit Preiserhöhungen für die Xbox Series X und S rechnen mussten, aber am Wochenende wurden die offiziellen Preisänderungen für beide Systeme im Vereinigten Königreich und in Europa bestätigt. Kurz gesagt, keines der Geräte ist heute besonders erschwinglich.

Wie ein ResetEra-Nutzer bemerkt hat, sind die offiziellen Preise der Geräte in Großbritannien und Europa veröffentlicht worden, und wir sprechen von einer Erhöhung von £130/€150 für die günstigste Series S und einer Erhöhung von £170/€200 für die Series X.

Die Vorher-Nachher-Preise für beide Geräte findest du unten.



Xbox Series S (512GB) – £429,99 (vorher £299,99)/€499,99 (€349,99)



Xbox Series S (1TB) – £519,99 (vorher £349,99)/€599,99 (€399,99)



Xbox Series X (1TB, Digital) – £619,99 (entsprach £449,99)/€749,99 (€549,99)



Xbox Series X (1TB, Disc) – £669,99 (entsprach £499,99)/€799,99 (€599,99)



Es versteht sich von selbst, dass Gaming inzwischen ein Luxus geworden ist, besonders wenn man bedenkt, dass viele Titel ebenfalls für 70 Pfund erhältlich sind. Da die RAM-Krise nicht bald abklingen wird, wird sie scheinbar nur schlimmer werden, bevor sie sich verbessert.