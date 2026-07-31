Nvidia plant die dritte Preiserhöhung des Jahres, wobei die Grafikkartenkosten um 30 % steigen sollen

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Da die Preise für RAM weltweit explodieren, werden Hersteller von Technologiekomponenten und Gaming-Hardware-Unternehmen dazu gedrängt, ihre Preise zu erhöhen oder Verluste zu erleiden. Nvidia, der weltweit führende Grafikkartenhersteller und einer der wichtigsten Akteure im KI-Rennen, erhöht die Preise für seine GPUs erneut.

Wie von Taiwans Economic Daily News (über Insider Gaming) berichtet, erhöht Nvidia seine Preise für Grafikkarten um 20 % auf 30 %, was die dritte Preiserhöhung in diesem Jahr darstellt. Das letzte Mal, als der Preis für Nvidias GPUs erhöht wurde, betraf das nur das 5090-Modell, aber jetzt wird erwartet, dass die gesamte GeForce-Produktlinie in die Höhe geht.

Man kann auch Preiserhöhungen von anderen GPU-Herstellern wie ASUS, Gigabyte und weiteren erwarten. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Nvidia diese Nachricht noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber da wir weiterhin Preiserhöhungen im Technologiebereich sehen, würde uns das nicht überraschen. Da die Nachfrage nach KI weiterhin die Preise für Technologie steigen lässt, stehen viele PC-Spieler vor der Aussicht, ihre Spezifikationen in absehbarer Zeit nicht aufrüsten zu können, es sei denn, sie wollen Tausende ausgeben.