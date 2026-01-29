Amazons God of War -Serie hat Thor und Odin besetzt

HQ

Es begann mit einem Knall, als wir erfuhren, dass Ryan als Kratos in Amazons kommender Serie God of War besetzt wurde. Darauf folgte die Bestätigung der Schauspieler für die erwarteten relativ kleineren Rollen von Sif und Heimdall. Jetzt ist es Zeit, sich auf zwei der größeren Rollen zu konzentrieren.

Deadline bestätigt die bisherigen Gerüchte mit der Ankündigung, dass Mandy Patinkin (Criminal Minds, Homeland und The Princess Bride) Odin sein wird und Ólafur Darri Ólafsson (Severance und The Secret Life of Walter Mitty) Thor in der God of War -Reihe sein wird.

Das macht absolut deutlich, dass Amazon kein Interesse daran hat, dass Schauspieler aus den Spielen ihre Rollen in der Serie wiederholen. Klar, Ryan spielte Thor im Spiel, also konnte er in dieser Adaption offensichtlich nicht sowohl Kratos als auch Thor sein. Die Rolle des Odins ist ziemlich anders, da Richard Schiff nicht nur den nordischen Allvater spielte, sondern auch sein Abbild verlieh, was es interessant macht, dass Amazon sich für Patinkin entschieden hat.

Angesichts der Häufigkeit dieser Ankündigungen sollte es nicht lange dauern, bis wir endlich wissen, wer Atreus, Mimir, Freya, Brok, Sindri und andere wichtige Rollen spielen wird. Hast du Hoffnungen für einen von ihnen?