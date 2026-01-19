Prime Video besetzt A Discovery of Witches als God of War s Sif

HQ

Offenbar verfolgt Prime Video bei der Adaption von God of War einen etwas anderen Ansatz, denn obwohl wir wissen, dass es das jüngste nordische Spiele-Duo erkunden wird, wird es eindeutig einige Charaktere einführen, die erst in God of War: Ragnarök relativ früh auftauchten.

Dies wird bestätigt, weil wir nach der kürzlichen Besetzung von Ryan als Kratos (dem Schauspieler, der früher Thor in Ragnarök spielte) nun wissen, wer den nordischen Gott Sif, die Ehefrau Thors, spielen wird.

Laut Deadline wurde Teresa Palmer als Sif besetzt, wobei der A Discovery of Witches Star die Göttin zum Leben erwecken soll, die im Spiel von Santa Monica Studio insgesamt nur selten auftritt.

Dies sind die einzigen bisher bestätigten Besetzungen, aber da Sif so früh Teil des Projekts ist, müssen wir davon ausgehen, dass auch einige andere Charaktere aus Ragnarök für die ersten Episoden der Live-Action-Adaption dabei sein werden, vielleicht Thor, Odin und so weiter. Heißt das, wir werden den Kampf mit "The Stranger" in der ersten Folge nicht sehen...?