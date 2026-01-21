Max Parker wird Heimdall in Prime Videos God of War

HQ

Amazon und PlayStation Productions waren in den ersten drei Wochen des Jahres 2026 sehr beschäftigt. Es ist eine Woche vergangen, seit wir erfahren haben, dass Ryan Kratos in der kommenden God of War Show spielen wird. Fünf Tage später erfuhren wir, dass Teresa Palmer Sif sein wird. Diese letzte Ankündigung verriet auch, dass die erste der bereits bestellten beiden Staffeln Elemente aus God of War: Ragnarök enthalten wird. Das bringt uns zum heutigen Tag.

Deadline hat erfahren, dass Max Parker Heimdall in Prime Videos God of War spielen wird. Der britische Schauspieler ist vor allem als Sergeant Sullivan in Boots bekannt, daher wird es interessant sein, seine Interpretation eines der einprägsamsten Antagonisten aus God of War: Ragnarök zu sehen.