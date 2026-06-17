Vor einiger Zeit haben wir den Twelve South AirFly Pro getestet und konnten dieses relativ kleine, einfallsreiche und unendlich nützliche Gerät jedem empfehlen, der genau in den Situationen war, in denen es wirklich zur Geltung kommen konnte.

Heute werfen wir einen Blick auf das Alogic SkySound (dessen vollständiger Name offenbar "Alogic SkySound Bluetooth Audio Transmitter " ist), das eine Art Erweiterung desselben Konzepts ist. Grundsätzlich ist das Problem, das diese Produkte lösen wollen, recht einfach. Und deshalb habe ich keine Bedenken, mich selbst zu zitieren, ja; "Wie empfangen und übertragen Sie beide Audio drahtlos, wenn nur eine analoge Buchse verfügbar ist?"

Richtig, der Alogic SkySound ist ein ziemlich kleines Gerät und auch leicht. Sie misst 122x85x22 Millimeter und wiegt etwa 17,5 Gramm. Dadurch ist es so klein, dass man es in einer Reisetasche oder als Teil eines typischen "Alltags-Carrys" nie bemerken würde. Du bekommst 25 Stunden Akkulaufzeit und lädt über USB-C.

Die Idee dahinter ist, dass man mit dem mitgelieferten Stecker den Alogic SkySound in eine AUX-Buchse eines älteren Autos steckt, den 2-poligen Flugzeugadapter (im Original) benutzt und plötzlich direkt mit dem SkySound verbunden sein kann, wodurch etwas Kabelgebundenes in etwas Kabelloses umgewandelt wird.

Werbung:

Dies geschieht über Bluetooth 5.2, und es werden zahlreiche großartige Formate unterstützt, wie SBC, AAC, aptX, aptX-LL und andere. Die Idee ist, ein analoges Signal, das portspezifisch sein kann, in etwas viel Agnostischer zu verwandeln, und das geschieht über ein Gerät für £60.

Das ist noch nicht alles, denn hier gibt es tatsächlich Dual-Pairing. Das bedeutet, dein Partner kann sich auch mit SkySound verbinden, und dann könnt ihr gemeinsam im Flugzeug einen Film schauen. Es gibt einige Situationen, in denen es leicht ist, sich SkySound als vielseitigen Problemlöser vorzustellen, aber natürlich sind sie alle spezifisch. Wenn du mit Flugzeugen fliegst, in denen du vielleicht deine schönen Kopfhörer benutzen möchtest, aber gezwungen bist, diese schrecklichen, schlechten In-Ear-Kopfhörer mit einer doppelstöckigen Buchse zu benutzen, dann ist ein Teil des Kaufgrunds natürlich dahin.

Wie der AirFly Pro ist er daher überraschend einfach zu empfehlen, da diese physische Einfallsreichtum mit einer Vielzahl von Szenarien kombiniert wird, die genau nach genau dieser Art von Lösung verlangen. Gleichzeitig ist alles sehr offensichtlich, also wenn du nicht regelmäßig einen SkySound brauchst, kannst du ihn gerne auslassen, da er nur diese sehr spezifischen Dinge kann.

Werbung:

Es gibt jedoch Einschränkungen, was etwas lästig ist. Er kann nur senden, er kann nicht empfangen und kann zum Beispiel keinen alten Lautsprecher in einen kabellosen umwandeln. In diesem Fall ist es dein Handy, das den Ton überträgt. Außerdem ist der Stecker im Gerät selbst fest befestigt, sodass das Gerät nutzlos ist, falls er kaputtgeht.

Allerdings ist der Alogic SkySound ein ausgezeichnetes kleines Gerät für diejenigen, die sich in einigen der oben genannten Situationen befinden, von denen die meisten wahrscheinlich mit Reisen zu tun haben. Als Reisegerät ist es eigentlich gar nicht so schlecht.