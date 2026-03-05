Pokémon Pokopia: Wichtige Tipps und Tricks zum Wiederaufbau eines Taschenmonster-Refugiums

HQ

Wenn du gerade erst mit Pokémon Pokopia begonnen hast, wirst du wahrscheinlich schon feststellen, dass das Spiel – ganz im Stil von Animal Crossing – ziemlich unkompliziert und leicht zusammenzusetzen ist. In vielerlei Hinsicht ist es ein sehr zugängliches Life-Sim-Titel, und genau deshalb suchen Sie vielleicht nicht nach den üblichen Tipps und Tricks, um Ihr Abenteuer einfach in Gang zu bringen. Deshalb haben wir für diesen Leitfaden einige Dinge hervorgehoben, die Sie vielleicht übersehen haben und die es auf jeden Fall wert sind, zu wissen, wenn Sie in einem stetigen Tempo Fortschritte machen möchten.

In Pokopia gibt es tägliche Grenzen, aber nicht wie man es erwarten würde

Pokopia ist kein Animal Crossing, das heißt, du stößt nach relativ kurzer Zeit nicht an Grenzen dessen, was du täglich tun kannst und was nicht. Man kann stundenlang spielen und trotzdem sinnvolle Dinge und Wege finden, um voranzukommen, aber fast wie ein mobiles Spiel gibt es Elemente, die einschränken, wie man weiterkommen kann. Zum einen erfordert es Echtzeit, um Pokémon Aufgaben ausführen zu lassen. Keine Ingame-Zeit, sondern echte menschliche Zeit. Wenn du einen Magmar bittest, Erz zu Barren zu schmelzen, dauert das Zeit, Stunden, selbst wenn du Unmengen an Erz in eine Schmelze stapelst. Ebenso dauert der Bau von Häusern und die Reparatur von Pokémon-Centern sehr, sehr lange. Lass dich nicht täuschen, weil Leaf Dens etwa 16 Minuten dauert. Die Reparatur eines Pokémon-Zentrums dauert wahrscheinlich bis "morgen" und ähnliche Zeitpläne für größere Gebäude, und wenn du mit großflächigen Bauarbeiten wie diesem startest, sind die Pokémon, die du für den Auftrag vorgeschlagen hast, außer Betrieb, bis es fertig ist.

Kurz gesagt, überlege kritisch, wann du mit größeren Bauprojekten startest, und sei auch klug mit den Pokémon, die du jeder Aufgabe zuteilst.

Nur bestimmte Pokémon können bestimmte Aufgaben erfüllen

Früh im Spiel wirst du gebeten, einen Weg für einen Slowpoke zu erstellen, und dafür möchtest du vielleicht viele Fußwege und Treppen anlegen. Der Haken ist, dass diese "Holz" erfordern, eine Ressource, von der Pokopia nicht wirklich sagt, wie man sie beschafft. Die Lösung ist ziemlich einfach. Pokémon, die Hacken nutzen können, zum Beispiel das Scyther, das dir die Fähigkeit beibringt, können bis zu 10 "Holzscheibe" gleichzeitig übergeben werden, um sie manuell zu "Holz" zu hacken. Ein Baumstamm führt zu zwei Holzstücken, was eine gute Umrechnungsrate ist, aber wie oben erwähnt, dauert diese Aufgabe eine Weile, bis dein gewähltes Pokémon abgeschlossen ist.

Weitere wichtige Aufgaben, die Pokémon erfüllen können, gehören Feuer-Pokémon, die Kerzen schmelzen oder anzünden können, Gras-Pokémon, die schnell Pflanzen und Feldfrüchte wachsen lassen, Flug-Pokémon, die mit Hack Holz herstellen können, Kampf-Pokémon, die ihre Stärke zum Bau nutzen, und sogar das Finden von Drifloon, um Trauminseln zu besuchen, um zusätzliche und nützliche Leckereien zu ergattern.

Pokémon brauchen Zeit, um zu erscheinen

Ähnlich wie bei Viva Pinata führt das Erstellen eines Lebensraums für ein Pokémon nicht sofort zu Ergebnissen. Pokémon brauchen Zeit, um den Lebensraum zu finden, also mach dir keine Sorgen, wenn es eine Weile dauert, bis eine Kreatur in deiner Gegend erscheint. Ebenso gilt: Je seltener und 'mächtiger' ein Pokémon ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es in einem Lebensraum auftaucht, zum Beispiel kann man Blastoise im selben Hydrated Grasslands Habitat wie Wartortle finden. Rate mal, welches Pokémon am ehesten auftaucht...

Lass dich nicht vom Horizont täuschen

Pokopia ist ein großes Spiel, aber hauptsächlich wegen der Art, wie es seinen Platz nutzt. In diesem Spiel gibt es viel zu tun und viele Möglichkeiten, jede Aufgabe zu erfüllen. Allerdings solltest du dich beim Abenteuerstart nicht umschauen und dich überwältigt fühlen. Das Level erstreckt sich nicht so weit, wie das Auge reicht, es gibt Grenzen, die übernehmen, wenn man zu weit in eine Richtung geht, die man nicht sollte, alles in Form eines Nebel-von-Krieg-ähnlichen Mechanismus. Der Eröffnungsbereich ist ebenfalls eine der größten Zonen, also hab keine Angst, zu einem der zusätzlichen Bereiche zu gehen und genauso viel Zeit und Energie wie im ersten Bereich zu investieren. Du hast das Spiel inzwischen besser verstanden und alles läuft schneller und effizienter. Oh, und du wirst auf nützliche neue Fähigkeiten und Werkzeuge stoßen, die du mit in die erste Zone nehmen kannst, um sie noch besser zu machen als zuvor.

Housing-Kits sind dein bester Freund

Es gibt zwei Gründe, warum dies ein sehr guter Rat ist. Der erste ist, dass die Verwendung eines Housing-Kit eine viel schnellere und unkompliziertere Möglichkeit ist, ein Haus zu bauen, ohne die eher holprigen Blockplatzierungs- und Baumechaniken in Pokopia zu bewältigen. Es funktioniert, aber es fehlt die gleiche Schärfe und Raffinesse wie Minecraft, daher wirst du in dieser Pokémon-Alternative wahrscheinlich keine Häuser manuell bauen wollen.

Der zweite Grund ist, dass Hausbausätze in der Regel schneller und weniger ressourcenintensiv zu bauen sind, sodass man ziemlich schnell viele davon umwerfen kann. Das solltest du machen, denn obwohl Pokémon in ihrem ursprünglichen natürlichen Lebensraum leben, sind sie mit einem Dach über dem Kopf glücklicher. Wenn du das Komfortlevel eines Pokémon erhöhen oder das Umweltlevel jeder Zone erhöhen willst, ist das Bauen von Häusern mit Wohnsets und das Umsetzen der Pokémon darin ein sicherer und schneller Weg, um die Aufgabe zu erledigen.

Komm so schnell wie möglich nach Rocky Ridges und triff Chef Dente

Das ist kein Alles-oder-Nichts-Ratschlag, du wirst die Dinge einfach viel schneller erledigen, wenn du das priorisierst. Im Grunde solltest du dich nicht zu sehr in der Withered Wasteland verlieren. Sobald das Pokémon-Center repariert ist, geh zum verschlossenen Tor in der Nähe von Onix' Höhle und reise weiter zu Rocky Ridges, wo du die Hauptquestreihe so schnell wie möglich abarbeitest. Der Grund dafür ist, dass Sie den Greedent Chef Dente kennenlernen, der Ihnen alles über das Kochen beibringt. Das ist ein praktisches Werkzeug, weil es viel einfacher ist, deine PP mit gekochtem Essen aufzufüllen, aber auch, weil gekochtes Essen deinen Fähigkeitsboosts gibt. Salate machen dein Wachstum effektiver und ermöglichen es dir, Gras auf mehreren Fliesen gleichzeitig zu entfernen, selbst über Wasser und auf steinharten Oberflächen. Fleisch verbessert deinen Rock Smash und ermöglicht es dir, härteren Stein zu bearbeiten und seltenere Erze zu ernten. Brot verbessert deinen Chop und ermöglicht es dir, durch Eisenzäune zu schneiden und mehr Objekte gleichzeitig zu hacken. Der Punkt ist: Kochen macht dich effizienter und effektiver, weshalb es hilfreich ist, so schnell wie möglich das Kochen zu lernen.

Mach Pausen

Nein, hier ist nicht Doktor Ben, um dir zu sagen, du sollst auf deine körperliche und geistige Gesundheit achten und Gras anfassen, das es in 1x1-Einheiten nicht gibt. Der Grund für diesen Tipp ist, dass Pokopia sich in einem eher lockeren Tempo bewegt und man es kaum schneller machen kann, als es möchte. Wenn du also das Gefühl hast, dass dir die Aufgaben und Aufgaben ausgehen, speichere und beende es und komme später zurück. In der Zeit, in der du weg warst, sind Dinge passiert, und es ist sehr wahrscheinlich, dass viele neue Pokémon aufgetaucht sind und darauf warten, entdeckt zu werden.

Ditto ist ein sehr, sehr zäher Keks...

Als abschließende und kurze Anmerkung ist es erwähnenswert, dass Ditto ein sehr robustes Wesen ist, sodass du dir keine großen Gedanken über die Auswirkungen der Erkundung auf deinen Protagonisten machen solltest. Du kannst von enormen Höhen springen und unversehrt landen (vorausgesetzt, du bleibst innerhalb der Kartengrenze), und ebenso, wenn du zu lange in tiefem Wasser bleibst, wirst du nach dem 'Ertrinken' einfach wieder an Land versetzt. Du wirst nichts verlieren, also fürchte dich nicht vor einer Minecraft-ähnlichen Katastrophe, wenn du dich nicht intelligent in der weiteren Welt bewegst.

